Damašek - Na východě Sýrie dnes pokračovaly těžké boje při obléhání poslední bašty teroristické organizace Islámský stát (IS). Arabsko-kurdské koalici SDF, která zahájila ofenzivu v sobotu, vzdoruje poblíž hranice s Irákem asi 500 radikálů. Koalice zatím získala 41 postů dosud obsazených radikály, ale narazila na protiútok. V obklíčeném městečku Baghúz Faukání mohou být podle reportéra stanice CNN i stovky civilistů.

Před začátkem koaličního útoku v nejvýchodnějším výběžku provincie Dajr az-Zaur se stačilo evakuovat asi 20.000 civilistů. Podle reportéra CNN Bena Wedemana, který sleduje postup jednotek SDF přímo na místě, se ale možná až stovkám lidí nejspíš uprchnout nepodařilo. Podle SDF bylo začátkem týdne v Baghúz Faukání asi 1500 civilistů a není jasné, kolik z nich do sobotního večera město opustilo.

Uskupení arabských a kurdských jednotek v sobotu oznámilo, že zahájilo "poslední bitvu" proti zbytkům bojovníků IS. "Bitva pokračuje, dnes ráno jsme zaznamenali intenzivní střety a minometnou palbu," uvedl šéf exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) Ramí Abdar Rahmán.

Mluvčí SDF Mustafá Bálí sdělil, že koalice v noci a dnes postupovala, avšak po obsazení 41 postů IS zahájil protiútok, jemuž se bojovníci SDF museli bránit. "Samozřejmě, že jsou boje prudké, protože teroristé hájí svou poslední pozici," řekl Bálí. Podle něj proti SDF bojuje 400 až 600 radikálů mezi nimiž jsou i cizinci.

SDF odhaduje, že s bojovníky může být stále 500 až 1000 civilistů. "Pokud dokážeme v krátkém čase zbylé civilisty dostat ven a izolovat je, věřím, že v příštích dnech budeme svědky konce té teroristické skupiny v tomto regionu," sdělil mluvčí.

Představitel SDF Redur Xelil v sobotu řekl, že koalice doufá, že boje potrvají jenom do konce února. Dodal ale, že i potom bude IS závažnou bezpečnostní hrozbou.

Americký prezident Donald Trump v prosinci oznámil, že chce ze Sýrie stáhnout všech 2000 amerických vojáků, protože IS už byl poražen. Armáda ani některé státy si to nemyslí. Ve středu Trump prohlásil, že do příštího týdne IS bude poražen na celém území, které od roku 2014 v Iráku a Sýrii ovládl. SDF proti posledním oddílům IS v Sýrii bojuje od loňského září. Na obou stranách si tento boj vyžádal stovky obětí - podle SOHR přišel IS o téměř 1300 lidí a SDF o 678 svých bojovníků. O život přišlo také 401 civilistů včetně 144 dětí. V Iráku byl IS poražen roku 2017.