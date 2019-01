Damašek - Světová zdravotnická organizace (WHO) požaduje okamžitě zpřístupnění uprchlického tábora Al-Húl na severovýchodě Sýrie. V kritické situaci se kvůli chladu ocitlo 33.000 lidí. Podle WHO tam v minulých dvou měsících zemřelo v důsledku podchlazení 29 dětí včetně novorozenců.

WHO tvrdí, že situace je kritická. Lidé prý přežívají v kruté zimě bez stanů, pokrývek a bez možnosti zatopit si. Mnozí z nich mají za sebou několikadenní pochod z míst bojů.

Al-Húl se nachází ve východní provincii Dajr az-Zaur. "Mnozí z nově příchozích jsou podvyživení a vyčerpaní. Mají za sebou roky strádání na území, které kontroloval Islámský stát. Přístup humanitárních organizací do tábora komplikují byrokratické překážky a bezpečnostní opatření," uvedla WHO v prohlášení.

Islámský stát (IS) byl v Iráku poražen předloni a v Sýrii jsou už pouhé zbytky jeho bojovníků údajně na malém území poblíž Eufratu. Arabsko-kurdská koalice proti těmto zbylým členům IS chystá ofenzívu, ale bojí se ji zahájit v plném rozsahu, protože s ozbrojenými lidmi z IS jsou také jejich rodiny včetně dětí. Z místa v minulých dnech uprchly tisíce civilistů.