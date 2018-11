Praha - Na většině území Moravy, ve Slezsku a ve východních Čechách se může od dnešního odpoledne tvořit slabá ledovka. Vydržet může až do středečního rána. Chodníky a vozovky mohou klouzat, chodci i řidiči by měli být opatrní. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Karlovarském kraji začalo před polednem hustě sněžit. Silnice jsou kluzké, kvůli sněžení je snížená dohlednost.

Výstraha meteorologů platí pro celý Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, dále pro Blanensko a Vyškovsko a v Čechách pro Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Svitavsko a Orlickoústecko. Ledovka se může objevit od dnešních 16:00 do středečních 09:00.

Meteorologové zde očekávají smíšené nebo dešťové srážky, které budou na podchlazeném povrchu namrzat. "Zejména ve večerních hodinách se bude místy tvořit slabá ledovka. Srážky budou během noci slábnout, ale ledovka bude přetrvávat až do ranních hodin," uvedli. Mrznoucí srážky podle nich nejsou vyloučeny ani jinde v Česku.

V Karlovarském kraji komplikuje dopravu husté sněžení

V Karlovarském kraji začalo před polednem hustě sněžit. Silnice jsou kluzké, kvůli sněžení je snížená dohlednost. Silnice 20 z Karlových Varů na Plzeň je u Bečova nad Teplou uzavřena kvůli srážce dvou osobních aut s nákladním, informovala policejní mluvčí Kateřina Böhmová. Nehoda je se zraněním.

Silnice je kvůli nehodě uzavřena před Bečovem u odbočky na Hlinky, na místě zasahují hasiči. Dvě vozidla havarovala na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary před sjezdem na Loket, nikdo nebyl zraněn. Podle serveru Dopravniinfo.cz je vozovka na dálnici kluzká v celém kraji, silnice nižších tříd jsou zejména na Karlovarsku sjízdné pouze se zvýšenou opatrností.