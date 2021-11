Na východě ČR sněží, některé silnice jsou sjízdné s opatrností

Praha - Na silnicích Jihomoravského kraje se kvůli sněžení začala v některých úsecích zhoršovat sjízdnost. Se zvýšenou opatrností je sjízdná například D1 kolem Brna, také silnice v Brně a okolí. Na Vyškovsku je uzavřená silnice pro vozy těžší 12 tun. Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje dnes pokryl sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V nejvyšších částech Orlických hor v Královéhradeckého kraji jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy se na nich tvoří námraza. Celodenní sněžení v Moravskoslezském kraji komplikuje dopravu. Na několika místech zablokovaly uvízlé kamiony silnice.

Jihomoravský kraj

Na silnicích Jihomoravského kraje se kvůli sněžení začala v některých úsecích zhoršovat sjízdnost. Se zvýšenou opatrností je sjízdná například D1 kolem Brna, také silnice v Brně a okolí. Na Vyškovsku je uzavřená silnice pro vozy těžší 12 tun. Vyplývá to z webu silničářů. Přibylo i nehod. Sněžit začalo na jihu Moravy dnes dopoledne.

Teploty se v kraji pohybují kolem nuly. Sjízdná se zvýšenou opatrností je D1 mezi 142. a 189. kilometrem, také mezi 218. a 272. kilometrem. Obdobně je na tom i D2 mezi 11. a 46. kilometrem i D46 mezi nultým a 33. kilometrem. Dálnice jsou podle silničářů ale mokré po chemickém ošetření. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné i silnice nižších tříd na Blanensku, Vyškovsku, Znojemsku, Brněnsku a také v Brně. Jsou mokré po chemickém ošetření. Na Vyškovsku je pro kamiony uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím.

Podle provozního ředitele Brněnských komunikací Jana Klištince ve městě vyjelo všech 21 posypových vozů firmy. "Zároveň upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, a to zejména ve výše položených oblastech města Brna," uvedl ředitel.

Dopravu v kraji sníh zatím výrazně nekomplikuje, některé linky integrovaného dopravního systému se ale zpožďují kvůli hustému provozu především kolem Brna. Přibylo nehod, většinou bez zranění. Několik vozů skončilo i mimo silnici a čekají na odtah, například u Boskovštejna na Znojemsku, Orlovic na Vyškovsku, Kobeřic u Brna nebo u Suchohrdel na Znojemsku. U vážnějších zasahují i hasiči, v několika případech převraceli vůz zpět na kola či jej vytahovali z příkopu.

Dnes odpoledne a v sobotu platí výstraha meteorologů před novou sněhovou pokrývkou, může napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu.

Královéhradecký kraj

Silnice v nejvyšších částech Orlických hor v Královéhradeckého kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy se na nich tvoří námraza, varovalo dnes odpoledne na webu Ředitelství silnic a dálnic. V nejvyšších horských oblastech okresu Rychnov nad Kněžnou je zataženo, sněží a teploty se pohybují pod nulou.

"Do dopravní nehodovosti v kraji se počasí zatím výrazněji nepromítlo. Na Rychnovsku zvýšený počet nehod neevidujeme. Přesto by řidiči měli jezdit opatrně, ať už ke zvýšenému provozu nebo horší viditelnosti," řekla dnes ČTK mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

V Královéhradeckém kraji má být v noci na sobotu oblačno až zataženo, sněhové přeháňky, k ránu až polojasno, ojediněle mlhy, většinou mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi nulou a minus třemi stupni Celsia.

V sobotu by mělo být v kraji oblačno až zataženo, během dne ojediněle sněhové přeháňky, pod 400 metrů nad mořem i srážky smíšené nebo dešťové. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus jedním a plus čtyřmi stupni Celsia, na horách pod nulou do minus tří stupňů Celsia.

Moravskoslezský kraj

Celodenní sněžení v Moravskoslezském kraji komplikuje dopravu. Na několika místech zablokovaly uvízlé kamiony silnice. Nehod ale podle policie kvůli počasí zatím moc nebylo. ČTK to dnes odpoledne řekla mluvčí moravskoslezské policie Zlatuše Viačková.

Kamion zablokoval silnici I/11 z Rýmařova na Bruntálsku ve směru na Šumperk. "Kamion je napříč silnicí. Na místo jede sypač," uvedla Viačková. Dodala, že podobná situace je i na silnici I/57 mezi Fulnekem a Vrchy na Novojičínsku.

"Tam je silnice namrzlá a uvízly na ní kamiony. Komunikaci jsme uzavřeli. Provoz tam bude zastaven, dokud vozovku silničáři neošetří," uvedla. Dodala, že i když v kraji sněží od dopoledních hodin, policisté evidují zatím jen dvě kolize, které s počasím jednoznačně souvisejí. Obě se obešly bez zranění.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje dnes pokryl sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Policisté a hasiči dnes odpoledne vyjížděli k sedmi dopravním nehodám, které zřejmě vznikly v souvislosti se sněžením. Při dosavadních nehodách se zranilo osm lidí, sdělila dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Sněžit začalo v Olomouckém kraji odpoledne. Zatímco v nižších polohách sníh taje, tak v kopcích severně nad Olomoucí a také v Jeseníkách se na silnicích vytvořila vrstva rozbředlého sněhu. Na většině území kraje jsou stále sněhové přeháňky.

První nehody byly hasičům nahlášeny po 15:00. Tři nehody byly na Přerovsku, dvě na dálnici D35 u Bílé Lhoty na Olomoucku, jedna za sjezdem z dálnice na Křelov-Břuchotín a jedna u Dubicka na Šumpersku. "Na místech nehod jsme poskytovali první pomoc a asistovali jsme zdravotnické záchranné službě s ošetřením a transportem pacientů do sanitek. Zajistili jsme místo proti vzniku požáru a pokud bylo třeba, tak jsme se postarali o uniklé provozní kapaliny," uvedla Balážová.