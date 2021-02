Na východě ČR připadne sníh a od čtvrtku bude mrznout v celé zemi

Praha - Na jihovýchodě Česka napadne od středy do čtvrtku dalších pět až deset centimetrů sněhu a v celé zemi může od čtvrtku silně mrznout. Teploty mohou klesat až k 12 stupňům pod nulou. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Už dříve informoval o tom, že v severní polovině země bude silný mráz od noci na dnešek, na jihu je s ním podle aktuálních údajů třeba počítat od čtvrteční noci. Upozornění před silným mrazem platí do odvolání.

"Na naše území proudí od severu studený arktický vzduch, ve kterém budou klesat nejnižší noční teploty v období od středy do čtvrtka na minus sedm až minus 12 stupňů Celsia, lokálně mohou klesnout k hodnotám kolem minus 14 stupňů Celsia," uvedli meteorologové. Silné mrazy předpovídají hlavně na severozápadě a západě Čech a místy na severovýchodě území zejména v noci na středu.

Novou sněhovou pokrývku meteorologové očekávají ve Zlínském kraji a v částech Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Sněžit by tam mělo od středečního odpoledne do čtvrtečního rána, přičemž nejvíce by mělo nasněžit v regionech pohraničních hor se Slovenskem. Zároveň bude zesilovat vítr, proto se mohou ojediněle, zejména v oblasti Moravské brány, tvořit sněhové jazyky. Podle meteorologů tak mohou vznikat komplikace v dopravě, zásobování nebo v dodávkách proudu.

V souvislosti se silným mrazem meteorologové varují před nebezpečím prochladnutí a omrznutí venku. Ode dneška platí upozornění před mrazy pro části Středočeského a Plzeňského kraje a pro Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Obyvatelé ostatních regionů by s ním měli počítat od čtvrtečních 22:00.

Od pátku do zhruba poloviny února jsou pak předpokládány převážně ve večerních a nočních hodinách silné mrazy na celém území. Minimální teploty budou nejčastěji mezi minus deseti až minus 15 stupni, při zmenšené oblačnosti mohou lokálně klesat až ke zhruba minus 18 stupňům, doplnili meteorologové.

Sníh a námraza komplikují dopravu v Česku už od neděle. Několik silnic je kvůli počasí neprůjezdných. Lidé také musí počítat se zpožděním městské hromadné dopravy nebo výpadky v regionálních spojích.