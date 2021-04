Na východě ČR bude v úterý sněžit, sníh může být mokrý a lámat stromy

Praha - Na východě České republiky bude v úterý sněžit. V polohách nad 400 metrů nad mořem napadne od pěti do 15 centimetrů sněhu, v Beskydech to může být až čtvrt metru. Očekávají se komplikace v dopravě a případný mokrý sníh může lámat i větve a stromy, nelze tak vyloučit ani škody na drátech elektrického vedení. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Jeho upozornění před novou sněhovou pokrývkou platí od dnešní půlnoci do půlnoci na středu pro polohy od 400 metrů nad mořem ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a v okolí Veselí nad Moravou v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu meteorologové tamním obyvatelů doporučují, aby při cestování sledovali dopravní zpravodajství a jeli opatrně. Při cestě do hor by neměli zapomenout mimo jiné sněhové řetězy.