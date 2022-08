Na východě Česka hrozí silné bouře, vydatně pršet tam může až do pondělí

Praha - Meteorologové prodloužili výstrahu před bouřemi pro východní část Čech, Moravu a Slezsko. Platí do noci na neděli. Na východě země mohou být bouřky velmi silné s přívalovým deštěm a kroupami. Vydatně pršet tam má až do pondělí. Zároveň už nikde v ČR neplatí výstraha před nebezpečím požárů. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Varování před bouřkami platí od dnešních 14:00 do nedělních 02:00. Ve Zlínském kraji, Moravskoslezském kraji a částech krajů Jihomoravského a Olomouckého je výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. V opakovaných bouřkách tam ojediněle může spadnout až 70 milimetrů srážek. "V důsledku bouřek očekáváme rychlé vzestupy hladin menších toků nebo i jejich krátkodobé rozvodnění a možnost zatopení podchodů, podjezdů nebo sklepů," uvedli meteorologové. Lze podle nich očekávat škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě.

Pro část krajů Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Vysočiny platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. Srážkové úhrny by tam ojediněle měly dosáhnout 30 milimetrů.

"V neděli a v pondělí dopoledne může na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet. Během tohoto období může spadnout ojediněle kolem 50 mm srážek. Situaci budeme během neděle upřesňovat," dodal ČHMÚ.

Výstraha před silnými bouřkami platila od pátku také pro západní a střední části Čech. Nejvíce pršelo v okolí Plzně a v pásu táhnoucím se severojižním směrem přes Prahu a Středočeský kraj. Za 24 hodin tam spadlo 20 až 50 milimetrů vody, ve stanici Zbiroh Švabín dokonce téměř 85 milimetrů. Některé menší toky se rozvodnily až na druhý povodňový stupeň. Bouřky ale nezpůsobily větší škody, hasiči vyjížděli především k popadaným stromům a odčerpávali vodu.