Na východě Česka hrozí silné bouře, na Plzeňsku a v Praze záplavy

Praha - Meteorologové prodloužili výstrahu před bouřemi pro východní část Čech, Moravu a Slezsko. Platí do noci na neděli. Na východě země mohou být bouřky velmi silné s přívalovým deštěm a kroupami. Vydatně pršet tam má až do pondělí. Na Plzeňsku, Rokycansku a také v Praze a jejím okolí dnes odpoledne hrozí povodně. Výstraha v Plzeňském kraji je s extrémním stupněm nebezpečí. Zároveň už nikde v ČR neplatí varování před požáry. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Varování před bouřkami platí od dnešních 14:00 do nedělních 02:00. Ve Zlínském kraji, Moravskoslezském kraji a částech krajů Jihomoravského a Olomouckého je výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. V opakovaných bouřkách tam ojediněle může spadnout až 70 milimetrů srážek. "V důsledku bouřek očekáváme rychlé vzestupy hladin menších toků nebo i jejich krátkodobé rozvodnění a možnost zatopení podchodů, podjezdů nebo sklepů," uvedli meteorologové. Lze podle nich očekávat škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě.

Pro část krajů Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Vysočiny platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. Srážkové úhrny by tam ojediněle měly dosáhnout 30 milimetrů.

"V neděli a v pondělí dopoledne může na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet. Během tohoto období může spadnout ojediněle kolem 50 mm srážek. Situaci budeme během neděle upřesňovat," dodal ČHMÚ.

Výstraha před povodněmi platí na Plzeňsku a Rokycansku do nedělního rána. Na říčce Klabavě v Hrádku na Rokycansku platí už třetí - tedy nejvyšší - stupeň povodňové aktivity, na Holoubkovském potoce je druhý. Meteorologové navíc v oblasti očekávají další srážky. Na dolním úseku bude hladina kvůli dotoku stoupat dále.

Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a komunikace. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Lidé by se neměli koupat nebo jezdit lodí v korytě toku a bezprostředním okolí. Měli by také omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

V Praze a Černošicích vyhlásili meteorologové takzvanou povodňovou pohotovost, což je výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. Platí do půlnoci. Potok Botič je momentálně na druhém stupni, podle ČHMÚ ale může hladina vystoupat i na třetí stupeň. Nebezpečí se netýká jen Botiče, ale i dalších menších toků v okolí metropole.

Výstraha před silnými bouřkami platila od pátku také pro západní a střední části Čech. Nejvíce pršelo v okolí právě Plzně a v pásu táhnoucím se severojižním směrem přes Prahu a Středočeský kraj. Za 24 hodin tam spadlo 20 až 50 milimetrů vody, ve stanici Zbiroh Švabín dokonce téměř 85 milimetrů. Některé menší toky se rozvodnily až na druhý povodňový stupeň. Bouřky ale nezpůsobily větší škody, hasiči vyjížděli především k popadaným stromům a odčerpávali vodu.

Déšť rozvodnil Botič v Praze, podle ČHMÚ může dosáhnout i 3. stupně

Potok Botič v Praze je momentálně na druhém ze tří povodňových stupňů, podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) může hladina stoupnout i na nejvyšší, třetí stupeň. Meteorologové proto vydali výstrahu. Hasiči kvůli vytrvalému dešti zasahují v hlavním městě na několika místech. Voda například zaplavila podchod na nádraží ve Vršovicích. Hasiči o tom informovali na svém twitteru.

Takzvaná povodňová pohotovost ČHMÚ platí v Praze a Černošicích od 15:10 do půlnoci. Podle meteorologů se nebezpečí netýká jen Botiče, ale i dalších menších toků v okolí metropole. Lidé by mimo jiné měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pád stromů.

Hasiči od pátečního večera evidují několik desítek výjezdů, nejčastěji k popadaným větvím nebo k odčerpávání vody ze zaplavených míst. "Čerpáme vodu v oblasti Vršovic a Nuslí, třeba z podchodu v ulici Ukrajinská nebo z garáží v ulici Sámova," uvedli hasiči dnes před 15:00.

Problémy jsou také na hlavní železniční trati z Prahy do Ústí nad Labem. U Nelahozevsi spadl do kolejí strom, provoz je proto veden pouze po jedné koleji. Vlaky tak mohou nabírat až 15 minut zpoždění. Podle webu Českých drah by mělo omezení trvat zhruba do 16:00, čas je ale pouze orientační.

Kvůli nepříznivému počasí a nezpůsobilému terénu se dnes nebude hrát utkání čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi pražskými Bohemians 1905 a Hradcem Králové.

Silný déšť na Plzeňsku zvednul hladiny menších řek, Klabava je na třetím stupni

Vytrvalý déšť v Plzeňském kraji zvednul hladiny menších toků. Na říčce Klabavě v Hrádku na Rokycansku platí třetí stupeň povodňové aktivity, na Holoubkovském potoce je druhý. Meteorologové vydali výstrahu před záplavami právě pro Rokycansko a Plzeňsko. Následně by se měly zvedat i hladiny na spodních tocích řek, varují meteorologové. Kvůli dešti také hlavně na Rokycansku zasahují hasiči, zjistila ČTK.

Podle Ivo Bohmanna z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu spadlo v oblasti Brd v noci asi 70 milimetrů srážek. "Jak se bude vyvíjet počasí, stále modelujeme. V noci spadlo více srážek, než jaký byl odhad," řekl ČTK.

Říčka Klabava se při silnějších deštích často rychle zvedne. Dnes je na první stupni i v Rokycanech. V Hrádku jen od 12:00 do 14:00 stoupla hladina Klabavy o 57 centimetrů a průtok se zdvojnásobil. Kolem 14:30 hladina vystoupala na 198 centimetrů, hranice pro vyhlášení třetího stupně je 19:00 centimetrů. Ostatní toky v Plzeňském kraji zatím zůstávají bez povodňového varování, ale zejména menší toky mají stoupající trend.

Kvůli dešti bylo dnes také zaplavené kolejiště ve stanici Mirošov na Rokycansku. Vlaky dočasně nahradí autobusy, uvedly České dráhy na svém webu.

Podle řídícího důstojníka plzeňských hasičů měli hasiči už řadu výjezdů v souvislosti s deštěm a zvedáním hladiny toků. "Někde se voda dostala do sklepů, takže pomáháme s čerpáním. Na některých místech se už začaly pytlovat protipovodňové bariéry ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Nejvíce výjezdů je na Rokycansku. Zatím to sice není nic dramatického, ale situaci sledujeme," řekl ČTK.

Podle předpovědi by srážky v Plzeňském kraji měly postupně slábnout a měnit se na přeháňky. Od neděle by se už nad západ Čech měl nasouvat výběžek vysokého tlaku. Pršet by mělo už mírně.