Na vybíjení kachen v Lipolticích pracuje pět jednotek hasičů, skončí odpoledne

Lipoltice (Pardubicko) - Na utracení chovu kachen v Lipolticích na Pardubicku, ve kterém se o víkendu prokázala ptačí chřipka, se podílí pět jednotek hasičů, z toho jsou tři profesionální. Hasiči od dopoledne vynášejí drůbež do speciálních kontejnerů, kde je plyn usmrtí. ČTK to řekl řídicí důstojník hasičů Vítězslav Felcman. Práce ukončí dnes odpoledne.

Hasiči mají na sobě celotělové obleky a celoobličejovou masku, aby se ochránili před virem. Ptačí chřipka typu H5N1, která se podle veterinářů u kachen potvrdila, je potenciálně přenosná ze zvířete na člověka. Nákaza z člověka na člověka prokázaná nebyla. Po dokončení prací pak projdou hasiči dekontaminací.

"Standardní zásah to pro nás není, ale už jsme s tím setkali, neděláme to poprvé," řekl Felcman. Kachny podle informací majitele farmy váží kolem 2,6 kilogramu. Těžké nejsou, dodal hasič.

Kvůli riziku přenosu nákazy na člověka jsou opatření přísnější, řekl novinářům krajský veterinář Radek Axmann. Celý chov se musí utratit. Nemocná zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou za jeden až dva dny. "Přenos na člověka je výjimečný, spíš byl zaznamenán ve východní zemích, v Evropě moc ne," řekl Axmann.

V Lipolticích bylo 3800 kachen, 380 jich o víkendu uhynulo. Kachny se usmrcují ve speciálním kontejneru, který přivezla sanační firma. "Kontejnery jsou napuštěné oxidem uhličitým se 70procentní koncentrací, takže zvíře, když spadne do kontejneru, ztrácí vědomí a dojde k zástavě dechového centra. Bohužel musíme zlikvidovat všechno, jednak to ukládá legislativa, jednak by ptáci nebyli bezpeční pro další chov," řekl Axmann.

Ptačí chřipka se možná dostala do farmy od volně žijících ptáků z nedalekého rybníka. Veterináři to prověřují. Kolem chovu teď minimálně 21 dní platí tříkilometrové ochranné pásmo, drůbež chovatelé nesmí mít venku. Provádí se soupis drůbeže. Všechny úhyny je povinností majitele hlásit veterinární správě. V pásmu dozoru, což je okruh deseti kilometrů se chovy sledují také, opatření jsou ale méně přísná.

Chov patří společnosti Perena z Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Má chovy drůbeže v hradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji. Loni na jaře už ptačí chřipku společnost postihla, muselo se kvůli nákaze utratit téměř 250.000 kusů slepic a kachen. Jednatelka firmy Lenka Lešová dnes ČTK odmítla rozhovor s odkazem na veterinární správu, která o likvidaci chovu informuje.