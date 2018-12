Praha - Na vsetínských silnicích leží sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách napadlo deset cm sněhu. V kraji místy prší či sněží. Na silnicích Žďárska je po přeháňkách rozbředlý sníh, zbytky mohou být i na Pelhřimovsku. Jinde na Vysočině jsou vozovky holé a mokré.

Kraj Vysočina

Na silnicích Žďárska byl dnes ráno po přeháňkách rozbředlý sníh, v noci na dnešek tam jezdily sypače. Zbytky sněhu byly místy i na Pelhřimovsku. Ve zbývajících částech Vysočiny byly vozovky holé a mokré. ČTK to řekla dispečerka krajské správy a údržby. Teploty v kraji byly ráno mírně nad nulou.

Na Žďársku začal padat sníh v neděli večer. Vyjelo tam 18 sypačů se solí i drtí. Ve zbývajících okresech kraje jezdit nebylo potřeba, uvedla dispečerka.

Na Vysočině dnes bude podle meteorologů oblačno až zataženo, sněhové nebo smíšené přeháňky by měly být jen výjimečně. Slabý déšť, nebo déšť se sněhem může padat večer, ojediněle by mohl namrzat, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší odpolední teploty budou v kraji mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia.

Zlínský kraj

Na silnicích na Vsetínsku leží sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách napadlo do dnešního rána až deset centimetrů sněhu. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou dnes většinou holé a mokré, v kraji jsou místy dešťové přeháňky, ve vyšších polohách sněhové, vyplývá z aktuálních informací silničářů.

V kraji je dnes ráno zataženo, teploty se pohybují od minus dvou do tří stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů by oblačnost měla odpoledne a večer ubývat. Teploty by měly být jeden až pět stupňů Celsia.