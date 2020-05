Na VŠ v Praze nepřišlo o moc více studentů než minulý týden

Žáci devátých tříd se vrátili 11. května 2020 po nucené přestávce v souvislosti s šířením nového typu koronaviru do Základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem, aby se připravili na přijímací zkoušky.

Žáci devátých tříd se vrátili 11. května 2020 po nucené přestávce v souvislosti s šířením nového typu koronaviru do Základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem, aby se připravili na přijímací zkoušky. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Vysoké školy v Praze dnes ráno v souvislosti s další vlnou uvolňování opatření proti koronaviru nezaznamenaly výrazně větší počet příchozích studentů než v předchozích týdnech. Šlo o jednotlivce až desítky studentů. Většina z nich mířila ke zkouškám, na předem domluvené konzultace, nebo případně na praktickou výuku. Vyplývá to z vyjádření zástupců škol, kteří odpověděli na dotaz ČTK.

Například Vysoká škola ekonomická v Praze podle své mluvčí Martiny Mlynářové proti minulým týdnům provoz nijak výrazně nerozšiřuje. V pátek ve škole skončí semestr, výuka do té doby bude pokračovat na dálku. V současnosti mohou do areálu studenti například na zkoušky, předem domluvené konzultace nebo do knihovny pro objednanou literaturu. "Nyní (v pondělí ráno) nesledujeme žádný nárůst jejich počtu," řekla Mlynářová.

Podle mluvčí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Karly Mráčkové ve škole nadále přetrvávají přísná bezpečnostní opatření a není snadné se do budov jednotlivých fakult dostat. Studenti smí vstoupit pouze v doprovodu vyučujícího, který zkontroluje seznam přihlášených a čestná prohlášení o bezinfekčnosti. Kampus je podle ní prakticky prázdný, před budovami čekají jednotky studentů, řekla.

Například na Technické fakultě ČZU se podle Mráčkové dnes konají zkoušky z matematiky. "Studenti píší test ve třech posluchárnách, kde je kapacita až pro 120 lidí. Maximální počet studentů v posluchárně je ale do 15, sedí v patřičných rozestupech," uvedla. "Co se týká dalších předmětů, ze kterých studenti skládají zkoušky, tak přicházejí po pěti. Skupiny přicházejících studentů jsou opravdu malé," dodala.

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se podle proděkana fakulty Martina Vorkurky zvýšil počet předmětů, kde se koná prezenční praktická výuka. Podle Vokurky se takových předmětů účastní obvykle několik desítek studentů, kteří jsou ale v laboratořích či učebnách dále rozděleni do menších skupinek většinou po pěti až sedmi. Studenti mají ochranné pomůcky a odevzdali čestné prohlášení o bezinfekčnosti, řekl proděkan.

"Podobná pravidla platí pro studenty, kteří skládají prezenční zkoušky," dodal. Upozornil, že zatím nezačalo zkouškové období, takže jde opět o menší počty studentů, kteří se účastní například státních zkoušek. Ve všech předmětech podle něj jinak nadále funguje distanční výuka. Studenti si mohou domluvit s vyučujícím setkání ke konzultaci, podle proděkana lze ale předpokládat, že půjde o malé skupiny nebo spíš jednotlivce.

Na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se vyučuje jak distančně, tak v malých skupinách prezenčně, řekl ČTK mluvčí Petr Andreas. Před budovou nebo na jejích chodbách se podle něj dnes ráno pohybovalo kolem sedmi studentů. "Počet se téměř neliší od předchozích týdnů," dodal.

Opatření proti koronaviru se na vysokých školách začala uvolňovat 20. dubna. Nejdřív to bylo pro studenty posledních ročníků, později pro všechny. Limit pro společné skupiny se dnes rozšířil z pěti na 15 lidí, pro praktickou výuku neplatí.

Do škol se dnes po dvouměsíční pauze vrací část žáků a studentů

Žáci a studenti posledních ročníků se dnes po dvouměsíční pauze kvůli pandemii koronaviru mohou vrátit do základních, středních a vyšších odborných škol. Podle rozhodnutí vlády o uvolnění opatření proti koronaviru se tak mohou připravovat na přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Tvořit mohou nejvýše patnáctičlenné skupiny. Školy ale budou fungovat nejednotně. Do některých budou moct žáci docházet každý den, v dalších méně často. Někde bude zřejmě výuka pokračovat jen na dálku.

V maximálně patnáctičlenných skupinách je ode dneška možná i výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Svou činnost mohou obnovit rovněž školy při dětských domovech se školou nebo při výchovných a diagnostických ústavech a v omezené míře pro nanejvýš 15 dětí i střediska volného času.

Školy se kvůli šíření koronaviru uzavřely 11. března. První uvolňování opatření se týkalo vysokých škol, a to od 20. a 27. dubna. Nejdřív platilo pro studenty posledních ročníků, později pro všechny, a to pro společné aktivity nanejvýš pěti lidí. Od pondělí 11. května se režim vysokých škol může rozšířit na aktivity pro 15 lidí. Provoz škol to ale zřejmě příliš neovlivní, jelikož na některých již skončil semestr a na dalších skončí v nejbližších týdnech. Výuka i další činnosti v nich pokračují na dálku.

Například v Praze se dnes začínají otevírat také školky, které sice vláda plošně nezavřela, ale jejich provoz v březnu přerušili zřizovatelé s ohledem na doporučení ministerstva školství. Mezi prvními obnovují provoz mateřinky v Praze 12, Lysolajích nebo v Suchdole.

Další rozšíření provozu škol se očekává od 25. května, kdy by měly základní školy v omezené míře obnovit provoz pro mladší školáky. S úplným znovuotevřením škol do konce školního roku už vláda nepočítá.