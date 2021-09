Na VŠ platí nyní omezení jen pro koleje, velké přednášky budou možná on-line

Praha - Ministerstva školství a zdravotnictví zřejmě v současnosti nepřipravují žádná zvláštní opatření pro provoz vysokých škol. Platí povinnost testování na covid-19 na kolejích a nošení roušek v budovách mimo učebny. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové a předsedy České konference rektorů Martina Bareše na dotaz ČTK. Školy by mohly semestr začít prezenčně. Záležet podle rektora bude na dalším vývoji epidemie. V případě jejího zhoršení by se mohla omezit kapacita přednášek, řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) na Radiožurnálu. Akademický rok začíná ve většině škol na přelomu září a října. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

Mluvčí ministerstva školství na dotaz, zda se chystají pro provoz vysokých škol další pokyny, uvedla, že je ministerstvo zdravotnictví ve svém mimořádném opatření pro školy neuvedlo. "Jediná úprava ministerstva zdravotnictví u vysokých škol je úprava provozu kolejí, o čemž jsme školy informovali," řekla. Jinak podle ní mohou vysoké školy fungovat bez dalších omezení. To potvrdil i Plaga.

Podle něj se momentálně počítá s tím, že školy budou moct začít semestr prezenčně. Sám by ale doporučoval dělat velké přednášky on-line. "Já předpokládám (...), že pokud by docházelo ve společnosti k omezení nějakých akcí, tak by se to mohlo na podzim propsat i do nějaké kapacity přednášek," řekl ministr Radiožurnálu.

Na kolejích se podle stávajícího opatření mohou ubytovat jen studenti, kteří absolvují test s negativním výsledkem nebo předloží doklad o očkování či o tom, že se uzdravili z covidu-19. Antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR test platí sedm dní. Případně studenti mohou na místě podstoupit samotest. Samotest provedený pod dohledem zdravotníka on-line nesmí být starší 24 hodin. Testem se ubytovaní musí prokazovat před nástupem na koleje a pak každých sedm dnů. Povinnost má platit do 31. prosince.

"V současné chvíli pracujeme s tím, že omezení je pouze testování u studujících, kteří jsou ubytováni na kolejích," uvedl Bareš. Co se týče nošení respirátorů, jsou povinné ve společných prostorech škol, řekl. V posluchárnách při dodržení rozestupů povinnost ochrany nosu a úst neplatí, dodal. Například Masarykova univerzita, kde je rektorem, podle něj doporučuje dělat přednášky pro víc než 150 lidí on-line.

Bareš zároveň upozornil, že studenti se začnou do vysokých škol vracet ve větší míře až asi za další dva týdny. Do té doby se podle něj může epidemie zhoršit. Připomněl, že třeba v Německu a Rakousku nyní počet nakažených roste.