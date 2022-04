Na vrchol Vřídelní kolonády v K. Varech se vrací skleněný osmihran

Karlovy Vary - Na vrchol karlovarské Vřídelní kolonády začali odborníci instalovat kopii původní skleněné plastiky. Několik set skleněných kusů, které dohromady vytvoří osmihran, nahradí původní skla ze 70. let minulého století, která byla už ve špatném stavu a hrozilo, že se rozlámou. Celá kolonáda se chystá na opětovné otevření po rekonstrukci, která stála desítky milionů korun. Výtrysk vřídla by se do obnovené vřídelní haly měl vrátit 5. května, řekl novinářům náměstek primátorky lázeňského města Petr Bursík (ODS).

Skla vyrobila stejná sklárna jako ta původní. "Je to vyráběno v Novém Boru, kde se vyráběla skla původní. Dělalo se to tak, že se přes dron naskenoval celý osmistěn ve 3D a každý rozměr byl samostatně změřen a každé sklo tak má svůj rozměr a svoje číslo," uvedl Bursík.

Podle Jaroslava Rejzka, který má obnovu skleněného osmihranu na špici kolonády na starosti, je instalace výjimečná v tom, že nejde o vybudování nového objektu, ale 40 let staré repliky. Výzva to podle něj byla hlavně v tom, že se muselo zdokumentovat každé sklo a do každého promítnout deformace podle původního vzoru. Replika je tak shodná s originálem z 85 až 90 procent, řekl dnes Rejzek.

Podle Bursíka se dodělávají dlažby a pracuje se na pokamenování betonových bloků okolo Vřídla. Proti původnímu vzhledu kolonády se změní počet pítek, z původních pěti zůstanou tři, budou mít novou základnu a původní skleněnou nadstavbu. Proti dřívějšímu stavu, kdy z každého pítka teklo Vřídlo s jinou teplotou, budou mít všechna pítka stejnou teplotu, a to teplotu samotného Vřídla, tedy 72 stupňů Celsia. Umělé zchlazování podle odborníků mění kvalitu minerální vody.

Současná druhá etapa oprav Vřídelní kolonády má stát 26,5 milionu korun a jejím hlavním cílem je vrátit kolonádě původní vzhled. Před tím ale bylo nutné provést záchranné stavební práce na havarijních částech kolonády za 22 milionů korun a vyměnit krenotechnologii, která se stará o jímání vřídelní vody, za 24 milionů korun.