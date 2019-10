Na vrata Havlovy chalupy někdo nastříkal hanlivé nápisy

Vlčice (Trutnovsko) - Na vrata chalupy bývalého prezidenta Václava Havla na Hrádečku na Trutnovsku někdo v noci na dnešek nastříkal hanlivé nápisy. Případem se zabývá policie, řekla ČTK mluvčí krajské policie Eva Prachařová. Škoda nebyla zatím vyčíslena. Na případ upozornil Deník.

"Dozvěděli jsme se o tom dnes. Policie zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci sprejerstvím. Pachateli hrozí až rok vězení," řekla ČTK Prachařová. Podle ní se událost stala v době od středečního večera do dnešního rána. Na vrata chalupy někdo napsal "ožrala, feťák, kurevník". "Po příjezdu na místo hlídka zjistila tři nápisy bílou barvou, které tam nasprejovala dosud neznámá osoba. V současné době hlídka událost dokumentuje, shromažďuje další stopy z místa a informace o možném pachateli," uvedla Prachařová.

Bývalý prezident a dramatik Václav Havel zemřel na své chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Hrádeček nazval svým existenciálním domovem. Chalupu koupil Václav Havel v druhé polovině 60. let, později tam vznikala Charta 77 či petice Několik vět. Havel na Hrádeček často jezdil i jako prezident, například v roce 1999 tam dorazil tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan.

V minulých dnech vzbudil v souvislosti s Hrádečkem pozornost záměr Dagmar Havlové vybudovat v lokalitě apartmánový komplex a muzeum Václava Havla. Pro výstavbu je nutná změna územního plánu, o níž Havlová požádala. Území, na němž by mohly apartmány stát, je takzvanou evropsky významnou lokalitou zahrnutou do soustavy Natura 2000. "Jako majitelka rozsáhlých pozemků mám do budoucna záměr tyto pozemky zhodnotit. Sousedů ani chalupy na Hrádečku a jejího bezprostředního okolí se to nikterak nedotkne," uvedla v pondělí Havlová pro Českou televizi.