Na voliče ANO by podle politologů abolice pro Babiše neměla vliv

Praha - Na voliče hnutí ANO by případná prezidentova abolice pro premiéra Andreje Babiše (ANO) neměla výraznější vliv, shodli se politologové Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně a Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze. Také opozici by abolice spíše jen upevnila v její pozici. Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy míní, že Miloši Zemanovi a Babišovi nahrává to, že se mohou opřít o rozhodnutí pražského městského zastupitelství.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) nedávno zastavilo jak stíhání Babiše, tak dalších v případu Čapího hnízda. Usnesení je nyní pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení potvrdit, nebo zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce. Prezident ve čtvrtek avizoval, že v případě obnovení řízení by využil takzvané abolice. Podle ústavy ji musí spolupodepsat předseda vlády či jiný pověřený člen kabinetu.

Abolice by pro Babišovu image nebyla pozitivní, uvedl Kopeček. "Spolupodepsat milost sám sobě působí divně. Asi by to byla věc, která by se Andreji Babišovi v budoucnu neustále připomínala - a mohla by ji dobře používat opozice vůči němu v politických debatách," poznamenal. Zároveň by ale taková věc podle něj neměla větší vliv na voliče ANO. "Velká část voličů ANO byla v posledních letech imunní vůči všemu negativnímu, co se v souvislosti s Andrejem Babišem a ANO objevilo. A spolupodpis vlastní milosti není podle mne nic, co by dokázalo jejich postoj k ANO a jejímu předsedovi podstatně ovlivnit," doplnil.

"Nedomnívám se, že cokoli, co se aktuálně děje ve spojení s kauzou Čapí hnízdo, nějak zásadně ovlivní pozici Andreje Babiše v očích veřejnosti. Obě skupiny, jak jeho příznivce, tak jeho kritiky, to spíš v jejich pozicích upevní," uvedl Just.

"Zemanovi i Babišovi nahrává, že se mohou opřít o rozhodnutí pražského městského zastupitelství. Trestní stíhání je zastaveno, Zeman by tou abolicí pouze zastavil jeho obnovení, což se před veřejným míněním dá docela dobře uhrát. Včetně té Babišovy kontrasignace," poznamenal Mlejnek.

Kopeček v záležitosti vidí ještě jiný rozměr v souvislosti s hlasování o senátním návrhu ústavní žaloby na prezidenta, kterou by měla ve čtvrtek projednávat Sněmovna. "Zemanovo prohlášení je jasný signál pro poslance ANO - 'stojím za vaším předsedou'. Už předtím bylo jasné, že poslanci ANO v drtivé většině budou prezidenta spíš podporovat, tj. nepodpoří podání žaloby. Toto je od Zemana signál, který tento jejich postoj ještě utvrdí," konstatoval politolog.

Žaloba je založena na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl tvrzení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou. Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, na sněmovním plénu by pro ni musela hlasovat aspoň třípětinová většina

Hamáček: Abolice by byla nepřiměřený zásah do fungování justice

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček by považoval zastavení stíhání premiéra Babiše ze strany prezidenta Zemana ze nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem. Hamáček to napsal ČTK v textové zprávě. Zeman ve čtvrtek řekl, že zamýšlí zastavit případné stíhání premiéra v případu Čapího hnízda, kdyby bylo obnoveno.

"Případnou abolici v kauze Čapí hnízdo bych považoval za nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem pro všechny občany," uvedl ministr vnitra Hamáček.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý ČTK napsal, že lituje obyčejné lidi, kteří nejsou nedotknutelní a za své činy musí vždy pykat. "Každý asi musel čekat, že za tím, že Babiš před prezidentem vždycky změkne jako máslo, bude něco takového," konstatoval.

Prezident avizoval, že v případě obnovení řízení by využil takzvané abolice. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády či jiný pověřený člen kabinetu. Aktuální Babišovo vyjádření ČTK shání. Podle informací ČTK je Babiš na cestě do Spojených států, kde bude od pondělka na návštěvě, která zahrnuje mimo jiné účast ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN. Do pondělí má v zemi soukromý program.

Zeman loni řekl, že abolici Babišovi neudělí a názor nezmění

Prezident Zeman před loňskou volbou prezidenta v České televizi prohlásil, že trestní stíhání premiéra Babiše v žádném případě nezastaví, premiér se musí podle jeho tehdejšího vyjádření očistit sám. Názor nezměním, protože bych se tím zesměšnil, řekl tehdy. Ve čtvrtek přitom v rozhovoru pro televizi Barrandov Zeman uvedl, že kdyby bylo nedávno zastavené Babišovo stíhání v kauze Čapí hnízdo obnoveno, takzvanou abolici by v případě předsedy vlády udělil. Doufá ale v to, že to nebude nutné. Podle Hradu Zeman názor nezměnil.

"Proboha, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit. ... Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil," řekl Zeman 25. ledna 2018 v debatě ČT se svým protikandidátem Jiřím Drahošem. Reagoval tím na dotaz moderátorky, zda by udělil Babišovi abolici a zda v této věci nezmění názor. Uvedený výrok z prezidentské debaty začali sdílet uživatelé sociálních sítí po Zemanových slovech, že nyní je rozhodnutý případné obnovené Babišovo stíhání zastavit.

"Pan prezident názor nezměnil. Pokud by nebylo pravomocně trestní stíhání zastaveno, o abolici by nebyla řeč," napsal na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Trestní stíhání premiéra a dalších obviněných zastavilo před týdnem městské státní zastupitelství v Praze. Usnesení je pravomocné. Nyní ho dostane na stůl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může rozhodnutí potvrdit, nebo zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.

"Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice," řekl ve čtvrtek Zeman. "Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl," dodal. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády či jiný pověřený člen kabinetu. Opozice označilo Zemanovo vyjádření za pohrdání právem, degradaci justice nebo důkaz toho, jak nehorázně se chová mocenské duo Zeman-Babiš.

Pražští žalobci vysvětlili zastavení stíhání tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.

Prezident řekl, že před tímto rozhodnutím státních zástupců by s abolicí váhal. "Pokládal bych to za poněkud svévolné," podotkl. Nyní by ale pokračování trestního stíhání považoval za politické rozhodnutí. Babiš tvrdí, že se žádný trestní čin nestal, a abolice proto nebude potřeba. Stíhání kromě něj čelili i jeho blízcí a bývalí představitelé společnosti Farma Čapí hnízdo.

Babiš považuje za zbytečnou diskusi, zda by podepsal abolici

Premiér Babiš považuje za zbytečnou diskusi, zda by pode požadavků ústavy podepsal případné rozhodnutí Zemana, kterým by hlava státu zastavila Babišovo stíhání v případu Čapího hnízda.

Zemanovo prohlášení proto považuje za zbytečné. "Myslím, že nic takového nemůže nastat. Myslím, že to zbytečně vyvolává vášně a není to na místě," uvedl. Slova prezidenta ho proto nepotěšila. "Protože (abolice) není potřeba. Státní zástupci objektivně to stíhání, o kterém já od začátku říkám, že bylo účelové, zastavili. Justice by měla konat bez ohledu na názory politiků nebo novinářů a dalších lidí," uvedl.

NSZ: Prohlášení prezidenta nebude mít vliv na postup NSZ

Čtvrteční prohlášení prezidenta o možném udělení milosti premiérovi Babišovi v kauze Čapí hnízdo nebude mít podle Nejvyššího státního zastupitelství vliv na postup nejvyššího žalobce. Postupovat bude přesně podle zákona, řekl ČTK mluvčí nejvyššího státního zástupce Petr Malý. Zeman ve čtvrtek řekl, že zamýšlí zastavit případné stíhání premiéra, kdyby bylo obnoveno.

Prezident by využil takzvané abolice. "Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice," řekl Zeman čtvrtek televizi Barrandov. "Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl," uvedl.

"Prohlášení pana prezidenta o možnosti udělení milosti panu premiérovi nebude mít žádný vliv na postup nejvyššího státního zástupce při přezkoumávání zákonnosti usnesení o zastavení trestního stíhání. Nejvyšší státní zástupce je v této věci vázán zákonem a také přesně podle zákona bude postupovat," uvedl mluvčí NSZ Malý.