Na volby má jít v příštím roce 1,1 miliardy Kč

Praha - Výdaje na volby ze státního rozpočtu vzrostou v příštím roce proti letošku o víc než polovinu. Zatímco letošní rozpočet počítá s částkou 697 milionů, v příštím roce to má být až 1,1 miliardy korun. Uvedla to vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Voliči budou v příštím roce vybírat své zástupce do třetiny Senátu a také nové komunální zastupitele. Úřady také budou připravovat nové prezidentské volby, které se uskuteční na začátku roku 2023. Pravděpodobně se také budou během roku konat volby v obcích, kde se rozpadlo obecní zastupitelstvo. V letošním roce, již v tento pátek a sobotu, budou občané volit nové poslance.

Na příspěvek politickým stranám vyčleňuje návrh rozpočtu pro příští rok 593 milionů korun, což je zhruba o tři miliony víc než letos. Stát vyplácí stranám za každého poslance nebo senátora 900.000 korun ročně, za každého krajského zastupitele nebo zastupitele hlavního města Prahy 250.000 korun. Kromě toho mají strany, které získaly ve sněmovních volbách nejméně tři procenta hlasů, nárok na roční dotaci od šesti do deseti milionů korun podle volebního zisku. Ministerstvo financí uvádí, že podle zákona náleží příspěvek na mandát té straně nebo hnutí, na jejichž kandidátní listině byl poslanec, senátor, krajský zastupitel nebo zastupitel Hlavního města Prahy zvolen. Nezáleží přitom na tom, zda daná politická strana nebo hnutí kandidovala ve volbách samostatně nebo v koalici.

Za každý hlas, který strana, hnutí nebo koalice ve sněmovních volbách získá, dostane ze státního rozpočtu stokorunu. Volební zákon charakterizuje tuto dotaci jako příspěvek na úhradu volebních nákladů. Přísluší ale jen seskupení, které obdrží ve volbách nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů. Výše zásahu do státní pokladny proto závisí i na volební účasti. Na letošní rok je pro tento účel vyhrazeno téměř 670 milionů korun. "Zákonem přitom není blíže určen způsob rozdělení tohoto příspěvku mezi politické strany a hnutí sdružené v koalici. Dělení příspěvku je tak vnitřní věcí dotčené koalice a závisí na dohodě jednotlivých stran a hnutí v ní sdružených. Příspěvek na úhradu volebních nákladů je poté ze strany ministerstva financí uhrazen na základě této dohody," uvedlo ministerstvo financí.

Výdaje na volby ze státního rozpočtu:

rok částka 2022 1,112 mld. Kč 2021 697,4 mil. Kč 2020 777,5 mil. Kč 2019 635,1 mil. Kč 2018 1,171 mld. Kč 2017 552,8 mil. Kč 2016 532,3 mil. Kč 2015 12,5 mil. Kč 2014 1,021 mld. Kč 2013 986,9 mil. Kč

Zdroj: návrh státního rozpočtu na rok 2022