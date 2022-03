Na volby má jít letos z rozpočtu 1,1 miliardy korun, víc než loni

Praha - Výdaje na letošní volby by si měly vyžádat ze státního rozpočtu 1,1 miliardy korun. Je to zhruba o 400 milionů korun víc než loni, kdy na ně rozpočet počítal s 697 miliony korun. Stojí to v dokumentaci k letošnímu státnímu rozpočtu, který nedávno Sněmovna schválila. Výdaje na volby jsou totožné v návrhu rozpočtu nynější vlády Petra Fialy (ODS) s plánovanými výdaji v původním návrhu vlády Andreje Babiše (ANO). Občané letos budou volit své zástupce opět do třetiny Senátu a po čtyřech letech také do obecních zastupitelstev. Část peněz půjde i na přípravu prezidentských voleb, které se uskuteční v příštím roce.

Volby do třetiny Senátu a obecních zastupitelstev by se mohly konat na přelomu září a října, tedy 30. září a 1. října. Prezident Miloš Zeman má podle zákonných pravidel na vyhlášení jejich termínu čas do začátku letních prázdnin.

Prezidentské volby musí vyhlásit předseda Senátu nejpozději 90 dní před jejich konáním, tedy letos v říjnu. První kolo se musí uskutečnit ve lhůtě od 60 dnů před koncem volebního období úřadujícího prezidenta. Případné druhé kolo musí být nejpozději 30 dnů před uplynutím tohoto limitu. Miloš Zeman se úřadu pro druhé funkční období ujal 8. března 2018. První kolo vybírání jeho nástupce by tak mohlo být nejdříve 13. a 14. ledna příštího roku. Případné finále bude o dva týdny později, nejdříve tedy 27. a 28. ledna. Nejpozději musí být o budoucím prezidentovi rozhodnuto 3. a 4. února 2023.

Letos se také volí do obecních zastupitelstev v obcích, kde se zastupitelstva rozpadla. Například dnes se takto konají nové volby do zastupitelstev obcí Domousnice na Mladoboleslavsku, Trubín na Berounsku, Jiřice u Miroslavi na Znojemsku a Trpík na Ústeckoorlicku. Vyhlásil je ještě loni bývalý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Již začátkem ledna volili své zastupitele obyvatelé obce Petrovice I na Kutnohorsku. Volby v Petrovicích se měly konat loni v září, tehdy ale nikdo z místních zájem o vedení obce neprojevil. Vesnici tak řídil správce dosazený ministerstvem vnitra.

Na příspěvek politickým stranám počítá letošní rozpočet s částkou 593 milionů korun. Loni podle údajů ministerstva financí stát vyplatil 527 milionů korun. Stát vyplácí stranám za každého poslance nebo senátora 900.000 korun ročně, za každého krajského zastupitele nebo zastupitele hlavního města Prahy 250.000 korun. Kromě toho mají strany, které získaly ve sněmovních volbách nejméně tři procenta hlasů, nárok na roční dotaci od šesti do deseti milionů korun podle volebního zisku.

Ministerstvo financí uvádí, že podle zákona náleží příspěvek na mandát té straně nebo hnutí, na jejichž kandidátní listině byl poslanec, senátor, krajský zastupitel nebo zastupitel Hlavního města Prahy zvolen. Nezáleží přitom na tom, zda daná politická strana nebo hnutí kandidovala ve volbách samostatně nebo v koalici.