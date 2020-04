Na vodu Máchova jezera se vrátil Racek, lodě pojedou asi za týden

Doksy (Českolipsko) - Po renovaci za zhruba 1,5 milionu korun se dnes zpět na Máchovo jezero u Doks na Českolipsku vrátil za pomoci dvou jeřábů Racek, nejmladší loď z výletní flotily. Cestující ale zatím vozit nemůže. Obvykle se plavby po jezeře konají od poloviny března, kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem jsou pozastavené. Poprvé možná lodě vyjedou o příštím víkendu. ČTK to řekl Vladimír Reichert ze společnosti Regata Máchovo jezera, která výletní flotilu na jezeře provozuje.

"Hromadně lidi nemůžeme výletně přepravovat, ale hlavně kolem Máchova jezera jsou všechny hotely, penziony, rekreační zařízení uzavřené a nemáme koho vozit," uvedl Reichert. Zvažuje, že od příštího týdne zavedou alespoň víkendový provoz. Nebudou to však klasické vyhlídkové plavby, ale lodní forma osobní veřejné přepravy. "To znamená, že bychom jezdili kolem jezera a stavěli na všech zastávkách," uvedl Reichert. Kapacitu výletních lodí by podle něj v takovém případě snížili na polovinu, aby splnili podmínku odstupu lidí od sebe.

Regata už v tuto dobu eviduje na 100 zrušených objednávek na výletní plavby od firem, škol nebo rodin. Příjmy má společnost, jež provozuje i dvě z pěti pláží a kemp Klůček, nyní nulové. A od státu zatím podle Reicherta nic nedostala. "Vše probíhá v rámci slibů, nic konkrétního jsme neviděli. Převzali jsme odpovědnost státu tím, že zaměstnance držíme místo toho, abychom je poslali na úřad práce," uvedl. Podle něj mají devět stálých pracovníků a v sezoně se dostávají ke 40 zaměstnancům. Ztráty odhaduje Reichert zatím v řádu milionů korun a náklady firma zatím platí z úvěrů.

Máchovo jezero je jediným místem v Libereckém kraji, kde mohou plout velké výletní lodě. Ve flotile jsou čtyři plavidla, Racek z roku 1966 je nejmladší. "Technicky je stále v dobrém stavu," uvedl Reichert. Šestadvacet metrů dlouhá loď, jež pojme až 160 cestujících, už ale byla oprýskaná. Proto byla loni na podzim vyzdvižena jeřáby na břeh. "Dělali jsme takové kosmetické věci. Nátěry, očalounili nábytek, dali jsme nové dřevěné podlahy, je tam nové ovládání oken a těsnění," dodal Reichert.