Na Vítkově převzali čeští vojáci medaile za nasazení v Mali

Praha - Poslední vojáci, kteří za Českou republiku sloužili v unijní výcvikové misi v Mali, dnes dostali vyznamenání na pražském Vítkově. Mezi více než stovkou oceněných byli příslušníci jednotky, která hlídala velitelství a výcvikovou základnu, i vojáci, kteří pomáhali brigádnímu generálovi Radku Hasalovi velet celé misi. Vzhledem k nezájmu Mali o pokračování přítomnosti unijních vojáků v zemi se Česká republika rozhodla v misi nepokračovat a své vojáky na konci roku stáhla.

Vojákům za příkladné plnění úkolů i za vzornou reprezentaci dnes na Vítkově poděkovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Do výcvikové mise EU v Mali (EUTM), která má za úkol pomáhat při výcviku malijské armády, se česká armáda zapojila v roce 2013. Do letošního prosince v ní bylo nasazeno přes 1200 českých vojáků, někteří opakovaně. Část pracovala ve velení mise a na štábu, další zajišťovali ochranu velitelství mise EUTM v Bamako či výcvikového kempu v Koulikoro. Ostatní příslušníci české armády se ve spolupráci s francouzskými, malijskými, německými a španělskými jednotkami podíleli na výcviku tamních ozbrojených sil.

Česká armáda misi dvakrát velela. Když v červnu 2020 brigádní generál František Ridzák převzal velení od svého portugalského předchůdce, byla to první její podobná zkušenost.

Důvodem stažení českých vojáků bylo podle Černochové to, že malijská vláda nestála o přítomnost unijních vojáků. "Z toho původního zaměření, které bylo výcvikové, se stává prakticky mise beze smyslu," řekla. Neznamená to podle ní, že by české působení v Mali nebo v oblasti Sahelu nebylo potřebné. "Je samozřejmě zapotřebí, aby tam západní země působily," dodala s tím, že v opačném případě uvolněné místo obsadí Rusko nebo Čína. Poznamenala, že čeští zástupci nyní diskutují se spojenci z NATO i EU o možném budoucím působení v regionu.

Hasala uvedl, že když on a jeho vojáci přijeli do Mali, právě docházelo k ochlazení vztahů mezi malijskými politiky a EU a k ukončení protiteroristické operace Barkhane. "Od toho okamžiku došlo k nárůstu teroristických aktivit v severovýchodní a střední části Mali," řekl novinářům. Dodal, že se tyto aktivity postupně začaly posouvat směrem k hlavnímu městu, kde EUTM působila.

Zhoršení politických vztahů podle něj vedlo i ke ztížení práce velení mise, protože malijská armáda byla pod přímou politickou kontrolou. "Čili domluvit jakoukoli spolupráci, jakoukoli činnost, bylo velmi obtížné," řekl. Za hlavní úkol v druhé polovině svého působení označil vytvoření podmínek, aby mohli jeho nástupci s malijskými silami v dalším období spolupracovat.

Kapitán Petr Bláha, který velel sedmému úkolovému uskupení české armády, novinářům řekl, že ochlazení vztahů nebylo na chování malijských vojáků znát. "Chtěli s námi spolupracovat, chtěli se učit, protože se chtěli připravit na ten reálný konflikt s teroristickými skupinami," uvedl. Pro české vojáky šlo podle něj o zajímavou zkušenost mezinárodní spolupráce s kulturně odlišnými partnery. "Musíte si například zvyknout na to, že úplně nedodržují časy, kdy řeknete, že mají přijít. Přestávky musíte dávat častěji. Musíte se přizpůsobit jejich zvyklostem. Zájem o výcvik celkově ale měli," dodal.

I po stažení z mise EUTM v zemi zůstává několik českých vojáků v misi Spojených národů MINUSMA.