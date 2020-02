Na vimperském zámku bude kopie vzácné gotické madony

Restaurátoři Lukáš Černý (na snímku) a Karol Bayer z katedry restaurátorství při Univerzitě Pardubice odebrali 6. února 2020 vzorky z gotické sochy Vimperské madony z niky na hlavním oltáři v kostele Navštívení Panny Marie. Socha bude následně nasnímána 3D skenerem, aby mohl vzniknout model, který bude předlohou pro výrobu kamenosochařské kopie sochy do expozice Muzea Vimperska.

Vimperk (Prachaticko) - Jihočeští památkáři nechají vyrobit kopii vzácné gotické sochy Vimperské madony, kterou vystaví v zámeckém Muzeu Vimperska. Muzeum v nyní opravovaném zámku bude přístupné od nové sezony v roce 2021. Odborníci dnes sundali gotickou sochu z hlavního oltáře vimperského kostela Navštívení Panny Marie. Dílo pak nasnímali 3D skenerem. Na 3D tiskárně následně vznikne model, který poslouží jako předloha pro kopii sochy. Ta bude hotova asi na podzim. Novinářům to dnes řekla Milena Hajná z Národního památkového ústavu.

Madonu z Vimperka vytvořil Mistr Krumlovské madony v letech 1400 až 1410. Sochu zřejmě pořídili tehdejší majitelé vimperského panství z rodu Kaplířů ze Sulevic, kteří měli blízko ke dvoru krále Václava IV. "Madona z Vimperka patří mezi vrcholná díla slohu takzvaných krásných madon z pozdní gotiky. Byly charakteristické krásnou tváří, elegantním postojem, esovitým prohnutím těla. Vimperská Panna Marie, která láskyplně přidržuje nahého Ježíška na levé ruce, byla v době baroka či později oděna do kovového pozlaceného roucha, bohatě zdobeného," uvedla Hajná.

Z kovového roucha odstrojili památkáři madonu 5. února. Dnes ji z oltáře sundali s pomocí lešení ve výšce čtyři metry nad zemí. Odborníci odebrali i vzorky, aby prozkoumali barevné ozdobné vrstvy.

Kurátoři nové expozice chtějí vystavit přesnou kopii sochy. Kvůli vysoké hodnotě díla a rizikové manipulaci s originálem vznikne model pomocí nových technologií. "Velmi zřídka se děje, že by socha opustila hlavní oltář. Většina gotických soch je ze dřeva, tohle je unikát, protože je z opuky. Sochař potřebuje model. Obvykle se socha vezme a dělá se odlitek. U vimperské madony, abychom nezatěžovali originál, jsme zvolili 3D skenování, což je v tomto směru novinka," řekla ČTK Hajná. Kopii sochy podle tradičních postupů vytesá sochař do opuky, tedy do stejného materiálu, z něhož je originál.

Muzeum Vimperka sídlí na zámku od roku 1961. Nové expozice připomenou místní knihtisk a sklářskou tradici, památkáři vystaví i cenný tisk od Josefa Váchala Šumava umírající a romantická. Zámek památkáři převzali v roce 2015 a opravují ho. Obnova Horního zámku bude stát přes 110 milionů korun, z nichž 85 procent pokryje dotace EU. Na proměnu Dolního zámku včetně zahrady mají památkáři od státu přislíbeno 200 milionů. Novou prohlídkovou trasu v komplexu s gotickou věží, renesančními stropy a sérií secesních výmaleb otevřou v roce 2021.

Na místě dnešního vimperského zámku stával královský hrad, který vznikl kolem roku 1260. Chránil jednu z odboček Zlaté stezky, kudy se z Bavorska vozila sůl. Hrad získali v 16. století Rožmberkové, kteří ho začali přestavovat na renesanční zámek. Stát jej vlastnil od roku 1947, sídlily v něm Jihočeské státní lesy. Zámek koupila v roce 1991 od města správa Národního parku Šumava. V roce 2015 ho převzali památkáři. Od roku 2010 je zámek národní kulturní památkou. Loni ho navštívilo 3044 lidí.