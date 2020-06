Na většině území ČR končí roušky a provoz hospod bude bez omezení

Praha - Lidé na většině území ČR nemusí mít ode dneška roušky v dopravních prostředcích ani budovách. Výjimkou jsou plošně zdravotnická a sociální zařízení a Moravskoslezský kraj a Praha, kde povinnost mít zakrytá ústa a nos v některých místech kvůli zamezení šíření koronaviru zůstává. Do stavu před koronavirovou pandemií se vrací většina restaurací, kaváren nebo hospod, dnes padlo poslední omezení jejich provozu, a to zákaz mít otevřeno od 23:00 do 06:00. Lidé mohou již také konzumovat občerstvení například v hledištích kin.

Zatímco velká část Česka je téměř bez restrikcí proti koronaviru, v Praze a v Moravskoslezském kraji hygienici některá opatření kvůli vyššímu riziku šíření nemoci covid-19 nechali v platnosti, případně je ještě zpřísnili.

V hlavním městě zůstává povinnost mít zakrytá ústa a nos i při vnitřních hromadných akcí nad 100 lidí a v metru. Také v Moravskoslezském kraji musí mít roušky účastníci vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí a rovněž pracovníci ve službách péče o tělo, například kadeřníci. Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, kde se poslední týdny nejvíce šíří koronavirus, jsou povinné roušky i ve všech budovách mimo bydliště a veřejné dopravě.

V uvedených okresech jsou kvůli epidemiologické situaci dál zakázány návštěvy v domovech důchodců a zdravotnických zařízeních a noví klienti musí mít negativní test. Akcí se může účastnit maximálně 100 lidí v každém odděleném sektoru. Tamní restaurace a další stravovací provozovny, včetně venkovních prostor, musí mít zavřeno od 23:00 do 08:00. Prodávat se může přes okénko.

Pro restaurace, hospody a kavárny ve zbytku státu zákaz nočního provozu dnes přestal platit. Stravovací zařízení byla kvůli zamezení šíření koronaviru zavřena od 14. března a postupně se jejich provozy otevíraly od 11. května.

Češi mohou ode dneška také čerpat státní poukazy na pobyty v tuzemských lázních, podmínkou pro okamžitou slevu 4000 korun je strávit v lázeňském zařízení aspoň šest nocí a využít minimálně pět procedur. Vláda chce tímto podpořit lázně, které při koronovirové krizi přišly o klientelu.