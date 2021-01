Na větších přechodech z ČR do Bavorska se čekají fronty

Hasiči staví 24. ledna 2021 nové testovací místo na covid-19 pro pendlery na hraničním přechodu s Německem v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Německo zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí a pro cesty z Česka do Německa vstoupila v platnost od tohoto dne zpřísněná opatření.

Hasiči staví 24. ledna 2021 nové testovací místo na covid-19 pro pendlery na hraničním přechodu s Německem v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Německo zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí a pro cesty z Česka do Německa vstoupila v platnost od tohoto dne zpřísněná opatření. ČTK/Kubeš Slavomír

Železná Ruda (Klatovsko) - Na větších hraničních přechodech z ČR do Bavorska se dnes budou zřejmě od brzkého rána kvůli přísným německým opatřením vytvářet fronty pendlerů, kteří jezdí za prací každý den a nezůstávají tam přes týden. Největší kolony se podle informací ČTK dají čekat, stejně jako to už bylo o víkendu, v jihočeském Strážném, v Pomezí nad Ohří na Chebsku a v Železné Rudě na Klatovsku, kde budou na německé straně fungovat od 04:00 až 06:00 stanice, které budou provádět antigenní rychlotesty testy na covid-19. V pondělí ráno jezdí nejvíce českých pracovníků do německých továren.

Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Čechy na kompromisu a chce "jen" dva testy na koronavirus týdně.

Počet odběrových stanic by se měl v příštích dnech zvyšovat. Nové testovací místo začne dnes od 04:00 fungovat také na české straně v Pomezí nad Ohří. V neděli ho zřídil Karlovarský kraj, který navíc posiluje testy pendlerů v chebské nemocnici.

Testovací místa pro pendlery by měla vzniknout i na přechodech v Železné Rudě na Klatovsku a Strážném na Prachaticku, uvedl v neděli na facebooku premiér Andrej Babiš (ANO).

Bavorsko dnes v 05:00 zahájí bezplatné rychlotesty pendlerů také na německé straně přechodu Železná Ruda v Bayerisch Eisensteinu. Do 09:00 se tam mohou testovat bez registrace. Okres Regen tak chce podpořit pendlery i regionální firmy. Mobilní stanice bude fungovat jen v pondělí.

Podle prezidentky Asociace pendlerů ČR Zuzany Vintrové panuje mezi pendlery velká nervozita. Spolu s ministerstvy a vládou tlačí na bavorskou vládu, aby počet povinných testů pendlerů snížila. Dnes by spolu měli opět hovoří premiéři obou zemí. Podle Vintrové vinou častých povinných testů, které jsou "logisticky neproveditelné", zkolabují obě strany příhraničí. Čechů jezdí denně do Německa za prací kolem 60.000. Pendleři zvažují, že kvůli tak přísným nařízením začnou marodit.