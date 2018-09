Praha - Devatenáct českých veslařů v čele s hvězdným skifařem Ondřejem Synkem se představí na mistrovství světa, které v neděli začne v Plovdivu. Pětatřicetiletý Synek bude v Bulharsku útočit na šestý titul, kterým by se osamostatnil v čele historických tabulek své disciplíny.

"V hlavě to ale nemám. Vím, že můžu být první, kdo jich bude mít šest, ale není to pro mě priorita. Nejde mi o to, abych vedl nějakou historickou tabulku. Určitě mě to nesvazuje," řekl Synek, který do Plovdivu odletí až v sobotu. Chce totiž do poslední chvíle trénovat v klidu doma.

Synek byl na loňském MS v americké Sarasotě jediným Čechem, který postoupil do finále A. Vedení českého veslování věří, že letos budou výsledky mnohem lepší. "Osobně bych byl rád, aby to alespoň dvakrát cinklo a jednou aby ten kov byl pokud možno co nejhodnotnější," uvedl předseda veslařského svazu Dušan Macháček.

S vyššími ambicemi oproti loňské sezoně se v Plovdivu představí zejména dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic, která ovládla hodnocení Světového poháru. "Je tam pět šest posádek, které umí jezdit hodně rychle. A dalších pět šest, kterým se může povést jeden závod a může to být zrovna mistrovství světa. Všichni se na něj připravují extra a jsou nevyzpytatelní," řekl Podrazil.

V české výpravě je po roční přestávce opět i Miroslava Topinková. Olympijské vítězce na skifu z Londýna 2012 se loni v září narodila dcera, letos už ale Topinková začala opět veslovat. Momentálně usedá do párové čtyřky společně s Lucií Žabovou, Helenou Hlasovou a Alenou Schejbalovou.

Na světovém šampionátu se představí více než 900 veslařů z 62 zemí, největší výpravu mají Američané, kteří nasadí 27 posádek. Sedm z nich se představí v závodech tělesně postižených sportovců. Medailové boje jsou v Plovdivu na programu příští týden od pátku do neděle.