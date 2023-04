Na velikonoční týden se do Česka vrátilo zimní počasí, noci budou mrazivé

Praha - Do Česka se vrací zima. Přes den se v první polovině tohoto týdne nejvyšší denní teploty většinou nedostanou ani přes pět stupňů Celsia, rána a noci budou mrazivé. Na horách meteorologové očekávají sněhové přeháňky, v nížinách déšť se sněhem. Na prodloužený velikonoční víkend se sice trochu oteplí, bude ale zataženo, místy zaprší. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do konce dubna mají podle měsíční prognózy panovat podprůměrné teploty. Nejchladnější bude tento týden, v dalších se bude oteplovat. Srážek by příští čtyři týdny mělo spadnout podobné množství, jako bývá v tomto období roku obvyklé.

Noční teploty budou pod nulu klesat až do čtvrtka, kdy při zmenšené oblačnosti mohou ojediněle spadnout až k minus osmi stupňům Celsia. V nižších polohách mohou mrazy poškodit kvetoucí ovocné stromy, zejména meruňky, broskvoně, slivoně a keře vinné révy. Meteorologové proto doporučují chránit stromy například orosováním či pálením vlhkého rostlinného odpadu.

Dnes bylo oblačno až polojasno, ojediněle se objevily sněhové přeháňky, na horách častěji. Nejvyšší denní teploty se pohybovaly mezi jedním a pěti stupni Celsia, na jihu Moravy bylo až sedm stupňů. V 1000 metrech na horách panoval celodenní mráz kolem minus pěti stupňů. Foukal silný vítr, na Moravě a ve Slezsku místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu, který večer zeslábl. Podobný ráz počasí vydrží do středy.

Ve čtvrtek se začne oteplovat, sněžení v polohách pod 600 metrů postupně přejde v déšť. V noci a nad ránem bude ještě mrznout, nejvyšší denní teploty vystoupají na šest až deset stupňů, na severovýchodě bude jen kolem čtyř stupňů. V pátek ukáže teploměr maximálně čtyři až osm stupňů, na západě republiky až deset.

Na velikonoční víkend meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty očekávají šest až jeden stupeň, při zmenšené oblačnosti může znovu mrznout, nejvyšší denní teploty sedm až 12 stupňů Celsia.

Nadcházející čtyři týdny budou teplotně podprůměrné. Nejvíc se od dlouhodobých hodnot odchýlí tento týden, kdy se nejvyšší denní teploty budou pohybovat v průměru kolem šesti stupňů. V dalším týdnu se oteplí až na 12 stupňů Celsia a v druhé polovině dubna dosáhnou maxima zhruba 15 stupňů. "Srážkově by se jednotlivé týdny předpovědi měly pohybovat kolem dlouhodobého průměru," uvedli dnes meteorologové v měsíčním výhledu počasí.