Brno - Na veletrzích módy Styl a Kabo v Brně se prezentují školy, které se zabývají výrobou obuvi a kožedělnické galanterie nebo jejich designem. Pilotního projektu se zúčastnilo šest škol, řekla ČTK Vlasta Mayerová z České obuvnické a kožedělné asociace. Podle ní je cílem zviditelnit práci škol, zlepšit spolupráci s firmami a také nalákat nové studenty. Veletrhy se konají od soboty do pondělí. Přístup na ně mají obchodníci, výrobci a odborníci. V pondělí by se na prezentaci měly přijet podívat školní exkurze.

Podle Mayerové chybí v oboru firmám stovky pracovníků, ne všichni ale musejí mít vystudované řemeslo. "Dříve měly školy stovky studentů. Nyní je na jedné třeba pět a na druhé sedm studentů, takže dohromady se oborem zabývají desítky lidí," uvedla Mayerová.

Na veletrzích se prezentuje Střední škola F. D. Rooosevelta Brno a Střední odborná škola Prostějov s obory kožedělné výroby a výrobce kožedělného zboží, Střední škola obchodně technická Zlín s oborem výrobce obuvi, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště s oborem design obuvi, ale také Univerzita Tomáše Bati ze Zlína s designem obuvi a Západočeská univerzita Plzeň s fashion designem. Každá škola vyslala zástupce z řad učitelů a studentů. "Mají prezentaci a je to tak, že se mohou potenciální zaměstnavatelé podívat, co všechno je možné studovat, za jakých podmínek, kolik studentů je ve třídách, jak je škola vybavená, co ty děti umí a podobně," uvedla Mayerová.

Podle ní by se měla zlepšit spolupráce s firmami. "Musí nabízet stáže, praxe, kam může student třeba o prázdninách přijít. Nyní to není dostatečné," řekla Mayerová.

Prezentaci mohou vidět i žáci ze škol, kteří by měli na veletrhy zavítat v pondělí. "Nyní se chystají přijímací řízení. Pokud se nám tento pilotní projekt osvědčí, něco podobného s prezentací škol bychom organizovali na každém únorovém veletrhu," dodala Mayerová.

Veletrhy se konají na brněnském výstavišti od roku 1993 dvakrát za rok. Nyní je 53. ročník. Vystavuje na něm 242 firem z 21 zemí včetně České republiky. Ze zahraničí je asi 40 procent účastníků. Veletrhy navštěvuje kolem 5000 lidí.