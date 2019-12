Na vánočním stromečku by letos neměly chybět bílé či čiré ozdoby

Čirá vánoční koule s ptačím peřím na snímku pořízeném 3. prosince 2019 ve Dvoře Králové nad Labem. Podle pracovníků družstva Vánoční ozdoby by letos na vánočním stromečku neměly chybět skleněné ozdoby v barvě bílé a čiré. Kdo by se chtěl inspirovat zahraničním, měl by si pořídit ozdoby dekorované peřím, jak to například žádají Švýcaři.

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Na vánočním stromečku by letos neměly chybět skleněné ozdoby v barvě bílé a čiré. Kdo by se chtěl inspirovat zahraničními trendy, měl by si pořídit ozdoby dekorované peřím, jak to například žádají Švýcaři. Říkají to lidé z družstva Vánoční ozdoby ze Dvora Králové nad Labem, které je největším výrobcem ručně foukaných a malovaných skleněných vánočních ozdob v Česku a jedním z největších v Evropě.

Zhruba 80 procent produkce družstva Vánoční ozdoby jde na export, hlavně do Švýcarska, Německa a Rakouska. "Zajímavé je, že Švýcaři mají podobný vkus jako Češi," řekla ČTK předsedkyně družstva Růžena Secká. I v Česku tak je podle ní zájem o ozdoby dekorované peřím, které je buď nalepené na ozdobě či u průhledných ozdob je uvnitř. V kurzu jsou i různé labutě či ptáčci s peřím.

U českých spotřebitelů dvorští skláři evidují čím dál větší zájem o svou produkci. Přičítají to tomu, že lidem rostou platy a neváhají utratit peníze i za dražší ručně dělané skleněné ozdoby. "Podíl českého odbytu na tržbách v poslední době roste a nyní se dostal na asi 20 procent," uvedla Secká.

Právě prodeje v Česky by měly pomoci do budoucna zvýšit odbyt firmy, v níž ve výrobní špičce pracuje kolem 120 lidí. Hlavním tahounem růstu ale má být posílený vlastní zahraniční obchod. Družstvo by díky tomu již nebylo tak závislé na svém hlavním odběrateli, firmě Ornex. Přes Ornex jde dosud hlavní část exportu dvorských ozdob a v poslední době jeho odběry klesají. I to bylo důvodem loňského poklesu tržeb o 14 procent na 44 milionů korun. Letošním cílem družstva je pokles odbytu zastavit a loňský prodej zopakovat.

Rozhodující část produkce dvorského družstva nadále tvoří ozdoby v klasických barvách červené, stříbrné a zlaté. Módní trendy ovlivňují zhruba 15 procent produkce. "Chybu neudělá nikdo, kdo si pořídí bílé ozdoby, třeba v kombinaci s červenou. S bílou se pak dají kombinovat i další barvy. Když si někdo pořizuje ozdoby, tak doporučujeme, aby začal bílou. Z tvarů pak převažují koule všech velikostí," řekl Secká.

V současné nabídce podniku, jehož vznik sahá do roku 1931, je přes 80.000 výrobků zhruba v 600 barevných odstínech. Každý odstín je dále členěn až na šest efektů, jako jsou lesk, mat, mrazolak či metalíza. Vedle hlavního provozu ve Dvoře Králové má družstvo ještě provoz v Horním Bradle na Chrudimsku.