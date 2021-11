Na Vánočním koncertě Michala Prokopa zahraje Petr Janda a Colorful People

Praha - Petr Janda a skupina Colorful People budou hosty Vánočního koncertu Michala Prokopa, který se uskuteční 21. prosince v pražské Lucerně. Zazní Prokopovy hity i písně z letošního alba Mohlo by to bejt nebe..., za jehož prodej obdrží Prokop na pódiu od zástupců vydavatelství Supraphon Zlatou desku. Lídr skupiny Olympic Janda po boku Prokopa a jeho kapely Framus Five vystoupí poprvé. ČTK o tom za pořadatele informoval Zuzana Kantorová.

"Petr Janda býval mým absolutním vzorem v dobách, kdy jsem začínal mít ambici stát se kytaristou. Osobně jsem se poprvé ocitl v jeho blízkosti, když seděl v řadě přede mnou na slavném koncertě skupiny Manfred Mann v roce 1965. Tehdy jsem nevěděl, jestli je větším zážitkem pro mě blízkost Beatmana roku, či fakt že za chvíli uvidím a uslyším poprvé v životě skutečnou světovou kapelu z Británie," uvedl Prokop. "Později, už jako kolegové, jsme se potkávali často, na jevišti klubu Olympik, nebo třeba právě v Lucerně na beatových festivalech či v legendárním New Clubu. Ovšem nikdy jsme si spolu nezahráli," dodal.

Další host Vánočního koncertu, česko-slovenské trio Colorful People, tvoří Lenka Novotná, Juraj Holoda a Dušan Marko. Momentálně pracují na debutovém autorském albu Reflections vol.1, zároveň připravují akustické nahrávky s coververzemi svých oblíbených písní z repertoáru hvězd, jako jsou Sting, Rihanna, Lionel Richie, John Mayer nebo Justin Timberlake. "Colorful People jsem poprvé slyšel, když zahajovali program druhého dne festivalu Krásný ztráty Live ve Všeticích letos v srpnu. Bylo to pro mě úplné zjevení. Celý jejich blok jsem strávil v portále, seděl tam na nějaké bedně a sledoval ten úžasný vodopád skvělých vícehlasů, latinských i jiných rytmů, skvělých instrumentálních výkonů i zpěvu a ohromného nasazení těch tří mladých lidí. Přímo tam, na jevišti, jsem Colorful People pozval jako hosty na náš Vánoční koncert," sdělil Prokop.

Pro Prokopa bude prosincové koncertování v Lucerně návratem ke kořenům. V tomto sále zpíval během své více než padesátileté dráhy mnohokrát. Poprvé to bylo v roce 1967 na 1. československém beatovém festivalu, na kterém získal ocenění pro nejlepšího zpěváka.

"Hřeje mě u srdce, že je o kvalitní, živou hudbu i v dnešní nejisté době takový zájem, lístky k sezení jsou již téměř vyprodány. Rád bych vzkázal všem, kteří se na Vánoční koncert chystají, že garantujeme vrácení vstupného, pokud by jim vládní opatření znemožnila účast na této či jiné naší akci," podotkl producent koncertu David Gaydečka.

Prokop zahájil s Framus Five aktivní hudební činnost v roce 1967. Debutové album Blues In Soul vycházelo ze značného vlivu amerického soulu a rhythm'n'blues. Následující Město ER naplno představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi. V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem.