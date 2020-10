Na vánoční trhy do Saska se Češi podívají

Berlín - Sasko se nechystá kvůli koronaviru nijak omezovat adventní trhy, pokud se v této sousední německé spolkové zemi podaří udržet stávající příznivou epidemickou situaci. Tvrdí to saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová, podle které rozhodující slovo budou mít jednotlivá města a okresy. Saské vánoční trhy jsou oblíbeným turistickým cílem Čechů, kteří je podle stávajících saských předpisů budou moci bez problémů navštívit, ačkoli Německo považuje celou Českou republiku za rizikovou oblast. Naopak na trhy v Bavorsku se Češi nepodívají, pokud se vývoj v Česku nezlepší.

"Svobodný stát (Sasko) poskytne doporučení třeba k minimálnímu odstupu stánků na adventních trzích či k trasování kontaktů, nebudou ale závazná," řekla Köppingová. Pravidla tak budou stanovovat jednotlivá města a okresy ve spolupráci s místními hygienickými stanicemi. "Jsem velký zastáncem regionalizace," zdůraznila. Dodala také, že centrálně stanovená pravidla, která nebudou zohledňovat místní dění, by vedla k jejich nedostatečnému dodržování.

Köppingová nicméně upozornila, že očekávané otevření adventních trhů by mohlo zmařit prudké šíření koronaviru. Pokud by za uplynulých sedm dní počet infikovaných překonal 50 na 100.000 obyvatel, budou velké akce zakázány. To ale zatím není případ čtyřmilionového Saska, kde se dosud nakazilo 7288 lidí, z nichž 235 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. V žádném ze saských okresů není za týden více než 20 nakažených na 100.000 lidí, v řadě okresů je jich i výrazně méně než deset na 100.000 obyvatel.

Postoj Köppingové považují pořadatelé trhů i turistické organizace za důležitý signál, protože nyní mohou akce plánovat. Díky rozhodnutí Köppingové se na saské trhy dostanou i návštěvníci z Česka, kteří by podle německých rámcových pravidel měli nyní jezdit do Německa jen s negativním testem na koronavirus, případně bez testu nastoupit v Německu do karantény. Sasko ale počínaje dneškem povoluje bez nutnosti karantény pro cesty z Německa až 48 hodinový pobyt v Česku, při příjezdu z Česka pak lidé v Sasku mohou zůstat bez izolace 24 hodin.

Konkrétní karanténní režim při překračování hranic si určují jednotlivé spolkové země. V případě Bavorska, které je rovněž oblíbeným českým cílem adventních trhů, takové uvolněné opatření jako v Sasku ale neplatí. Bez karantény či testu mohou do Bavorska díky výjimce jen pendleři, řidiči kamionů či tranzitní cestující.

Z oznámení bavorské koronavirové poradní linky vyplývá, že ani lidé z Bavorska se prozatím nemusí karantény obávat, pokud v Česku stráví méně než 48 hodin. Kontroly, zda lidé limit splnili, ale žádné nejsou, protože by bylo obtížné delší pobyt prokazovat. Problémy by ale mohli mít Češi, kteří v Bavorsku přes týden kvůli práci bydlí a domů jedou na víkend či dovolenou. Podle pravidel by tak měli nastoupit po návratu do Bavorska do karantény, neboť v Česku zůstali déle než 48 hodin. Izolaci se ale mohou vyhnout díky potvrzení od zaměstnavatele, že jejich pracovní pozice je nezbytná.

Pokud jde o adventní trhy, tak i Bavorsko je stejně jako Sasko plánuje, kvůli koronaviru je ale bude provázet řada omezení. V Norimberku bude platit povinnost nosit roušky a pořadatelé také budou řídit korzování návštěvníků mezi stánky jednosměrnými trasami. Trhy chystají za zpřísněných hygienických opatření také další bavorská města včetně turisticky populárního Řezna, třeba v Mnichově ale ještě konečné rozhodnutí nepadlo.

Trhy si bavorský premiér Markus Söder umí představit, považuje je ale za možné riziko. Proto chce, aby pořadatelé připravili podrobný hygienický koncept včetně povinných roušek či řízeného pohybu mezi stánky. "Je třeba výrazně omezit i spotřebu alkoholu," uvedl Söder v rozhovoru s nedělníkem Welt am Sonntag. U stánků také zřejmě nebudou stoly a lavice, kde by se lidé mohli shlukovat.