Na valtické vinné trhy přišlo 6000 lidí, rekord u přípitku nepadl

Valtice (Břeclavsko) - Letošní 52. ročník vinných trhů v zámecké jízdárně ve Valticích na Břeclavsku navštívilo odhadem téměř 6000 lidí. ČTK to řekl za pořadatele David Šťastný ze společnosti Valtické vinné trhy. Dvoudenní trhy začaly v pátek. Lidé mohli ochutnat z rekordního počtu 759 vín od více než 120 vinařů. Letos se nepodařilo překonat rekord v řetězovém přípitku. Zapojilo se do něj přes 450 lidí, potřeba jich bylo o stovku víc.

Loni se do řetězového přípitku zapojilo 556 lidí, k překonání jich tedy bylo potřeba 557. "Zapojilo se 454 návštěvníků. S každým sousedem si museli přiťuknout zleva i zprava. Je to ale těžká disciplína a nedá se na to připravit. Zkoušeli jsme to asi v osmi ročnících, ale povedlo se to tak třikrát," řekl Šťastný.

U pokusu bylo kolem 3500 lidí. "Celková návštěvnost včetně úvodní části ale dosáhne k 6000 lidí," poznamenal Šťastný. Příchozí mohli ochutnat 759 vzorků vín od více než 120 vinařů z Moravy, Čech, Slovenska, Rakouska, ale i z Chile nebo Austrálie. "Byla tam obrovská škála. Nejvíce bylo mladých vín z ročníku 2018, ale šampiony se stala vína z roku 2017," řekl Šťastný.

Pohár pro šampiona valtických trhů získal Ryzlink vlašský z Březí, Liščí Vrch, výběr z hroznů 217 z vinařství Mikrosvín Mikulov. Uznání v oblasti červených vín získalo Grand cuvée, pozdní sběr 2017 z vinařství Moravíno. Šampionem zahraničních vín se pak stalo rakouské víno WV - DAC - Classic Grüner Veltliner, 2018 ExclusivWeine Woditschka. O šampionech ale pořadatelé informovali už v dubnu.