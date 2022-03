Na Valentýna muži nejčastěji kupovali čokoládu, na MDŽ vedou květiny

Praha - Na Valentýna muži letos partnerkám podle analýzy společnosti Shoptet nejčastěji kupovali čokoládu. Na Mezinárodní den žen (MDŽ), který připadá na dnešek, je obdarují většinou květinou. Poptávka na internetu po rozvozu kytic za poslední týden vzrostla zhruba trojnásobně, o 35 procent překonala nákupy na svátek zamilovaných. Společnost Shoptet, která je největším tuzemským poskytovatelem řešení pro tvorbu a správu internetových obchodů, to dnes sdělila ČTK.

Rozvoz květin na internetu na dnešní den si za poslední týden podle firmy Shoptet objednaly jednotky tisíc mužů. Za kytici včetně dopravy v průměru zaplatí 550 korun, meziročně je to asi o 100 korun více.

Stejně jako v předchozích letech platí, že ke květinám Češi nejvíce dokupují čokoládu nebo přání, uvedl výkonný ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba. Doplnil, že na Valentýna bývají muži s dárky nápaditější. Obchodníci letos podle zjištění ČTK sledovali zvýšenou poptávku po tematických plyšových hračkách nebo růžových vínech.

MDŽ bude letos podle únorového průzkumu Provident Financial slavit 47 procent Čechů, nejpopulárnější je mezi muži střední generace. Ve věkové skupině 36 až 44 let MDŽ plánuje slavit zhruba 52 procent lidí. Nejméně oblíbený je tento svátek u Čechů mezi 45 až 53 lety, i zde si ho ale hodlá připomenout přibližně 42 procent respondentů. Výsledky průzkumu Provident Financial mezi asi 800 lidí má ČTK k dispozici.

Mezinárodní den žen se slaví jako připomínka demonstrace newyorských dělnic z 8. března 1908 proti těžkým pracovním a životním podmínkám. MDŽ si lidé poprvé připomněli v roce 1911 v několika zemích Evropy řadou manifestací, ovšem tehdy to bylo ještě 19. března.