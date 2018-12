Toblach (Itálie) - Tři čeští běžci na lyžích bodovali ve sprintu Světového poháru v Toblachu, který byl zároveň úvodní etapou Tour de Ski. Nejlépe si vedl 25. Jan Pechoušek, do elitní třicítky se prosadily také 26. Tereza Beranová a 29. Kateřina Janatová. Pro české ženy to znamenalo první bodované pozice v této sezoně SP. Na 1300 metrů dlouhé trati v Itálii zvítězili favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo a Švédka Stina Nilssonová.

Všichni tři čeští reprezentanti bodovali v SP poprvé v kariéře, Pechouškovi i Beranové se to navíc povedlo při druhém startu v životě. Po postupu z kvalifikace, do níž nastoupilo 105 lyžařů, skončil jednadvacetiletý Pechoušek ve čtvrtfinálové jízdě předposlední, obě ženy dojely na šestém místě.

Sandra Schützová se v kvalifikaci dělila o 42. příčku s obhájkyní prvenství v Tour de Ski Heidi Wengovou z Norska, Kateřina Razýmová skončila padesátá. Další Češi za Pechouškem měli k postupu daleko: Adam Fellner obsadil sedmdesáté a Petr Knop 83. místo. Vítěz minulé Tour de Ski neuspěl ani v mužské kvalifikaci, Švýcar Dario Cologna skončil až čtyřiapadesátý.

Úspěšní čeští běžci nicméně v rámci Tour de Ski už další body nepřidají. Po sprintu hodlali všichni tři odjet z Toblachu domů, s účastí v celém seriálu počítali pouze Fellner, Knop a Razýmová se Schützovou.

Norský favorit Klaebo měl namále v semifinálové jízdě, v níž se před cílovou rovinkou ocitl až na předposledním místě a vyřazení nakonec odvrátil o pouhé tři setiny sekundy. Ve finále ale olympijský vítěz už zase bezpečně kontroloval první pozici, na dalších místech za ním dojeli Francouzi Richard Jouve a Lucas Chanavat.

Nilssonová zvítězila díky brzkému nástupu s třívteřinovým náskokem před krajankou Idou Ingemarsdotterovou a Američankou Jessicou Digginsovou. Bruslařský sprint vyhrála v SP podesáté v kariéře, víckrát to dokázaly jen Norka Marit Björgenová (24) a Američanka Kikkan Randallová (12).

Vedoucí žena SP Therese Johaugová z Norska, suverénka dosavadních distančních závodů, Tour de Ski vynechala a rozhodla se dát přednost tréninku na únorové mistrovství světa v Seefeldu.

V neděli se v Toblachu poběží závody na deset a 15 kilometrů volnou technikou.

Sprint na 1,3 km volnou technikou:

Muži:

1. Klaebo (Nor.) 2:17,99, 2. Jouve -0,34, 3. Chanavat (oba Fr.) -0,39, 4. Skar -0,76, 5. Iversen (oba Nor.) -1,67, 6. Bolšunov (Rus.) -3,17, ...25. Pechoušek, v kvalifikaci 70. Fellner, 83. Knop (všichni ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 1. etapě): 1. Klaebo 1:16,8, 2. Jouve -8,0, 3. Chanavat -13,2, 4. Skar -16,3, 5. Iversen -18,6, 6. Bolšunov -21,4, ...26. Pechoušek -59,7, 70. Fellner -1:09,4, 83. Knop -1:11,3.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. Bolšunov 401, 2. Iversen 365, 3. Klaebo 330, 4. Röthe 329, 5. Tönseth (oba Nor.) 308, 6. Halfvarsson (Švéd.) 304, ...83. Novák (ČR) 7, 86. Pechoušek 6.

Ženy: 1. Nilssonová 2:36,26, 2. Ingemarsdotterová (obě Švéd.) -3,00, 3. Digginsová (USA) -3,07, 4. Bělorukovová (Rus.) -3,16, 5. Sömskarová (Švéd.) -3,26, 6. Bjornsenová (USA) -3,40, ...26. Beranová, 29. Janatová, v kvalifikaci 42. Schützová, 50. Razýmová (všechny ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 1. etapě): 1. Nilssonová 1:36,3, 2. Ingemarsdotterová -9,0, 3. Digginsová -13,0, 4. Bělorukovová, 5. Sömskarová obě -15,7, 6. Bjornsenová -17,6, ...26. Beranová -1:00,8, 29. Janatová -1:02,0, 42. Schützová -1:08,2, 50. Razýmová -1:09,2.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. Johaugová 600, 2. Östbergová (obě Nor.) 466, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 427, 4. Anderssonová (Švéd.) 409, 5. Nilssonová 390, 6. Kallaová (Švéd.) 369, ...73. Beranová 5, 75. Janatová 2.