Praha - První den 27. ročníku festivalu Benátská!, který se koná v Liberci od 25. do 28. července 2019, bude patřit oslavě 80. narozenin Karla Gotta. Čtvrteční program vyvrcholí koncertem majitele 42 Zlatých a Českých slavíků, jehož jubileum připadá na 14. července. ČTK o tom dnes za pořadatele informovala Johana Turnerová.

Gott uvedl, že ho pozvání velmi potěšilo. "Ještě sice nemám přesný seznam písní, které zde budu chtít zpívat, ale určitě vyberu takový repertoár, kterým, věřím, návštěvníky potěším," dodal.

Na podobné akci Gott poprvé vystoupil v roce 2014 na festivalu Rock for People v Hradci Králové, který navštívilo přes 20.000 lidí. Loni například zazpíval na velkém festivalu Topfest ve slovenských Piešťanech, letos na SázavaFestu ve Světlé nad Sázavou.

"Čtvrtku 25. července bude vládnout Gott. Bude to taková božská oslava jeho 80. narozenin, kterou by si nikdo neměl nechat ujít," sdělil za pořadatele Benátské! Petr Pečený. "Letos jsme přivítali rekordní počet návštěvníků, dorazilo jich přes 40.000. To je pro nás obrovská motivace," dodal.

V programu 27. ročníku Benátské! dále vystoupí Richard Müller, Chinaski, Čechomor, Lenny, No Name, Václav Neckář a Bacily, David Stypka a Bandjeez, Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao a další. Více informací je na www.benatska.cz.

Letos ve veseckém sportovním areálu v Liberci na hudebním festivalu Benátská! zazpívala Marie Rottrová. Šestasedmdesátiletá zpěvačka tisícům posluchačů nabídla své nejznámější písně a publikum si vytleskalo dva přídavky. Návštěvníci festivalu Benátská! jsou na zavedené umělce v nezvyklém prostředí spíše rockově zaměřené akce zvyklí. Hostem byla v minulosti například Hana Zagorová.