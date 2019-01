Pisco (Peru) - Úspěšný vstup do Rallye Dakar má za sebou Tomáš Kubiena, který obsadil v úvodní etapě 41. ročníku slavné soutěže třetí místo v kategorii čtyřkolek. Na nejrychlejšího Argentince Nicolase Cavigliassa, který byl loni celkově druhý, ztratil člen týmu Moto Racing Group přes osm minut.

"Až na nějaké maličkosti se mi jelo dobře. Jak se říká, vždy to může být lepší, ale s výsledkem jsem spokojený. Je to dobrá výchozí pozice do další etapy, aby se dalo jet minimálně na podobný výsledek," řekl Kubiena, jenž startuje na třetím Dakaru a ještě se mu nepodařilo dojet do cíle.

Možná i proto úvodní výsledek nepřeceňuje. "Je vidět, že pár kluků tady najezdilo spoustu kilometrů. V minulém roce se zde jelo i několik týdenních závodů a je to hrozně znát. Oni to mají načtené, ví, kam jedou, a proti tomu nebude snadné bojovat," uvedl Kubiena pro Českou televizi.

Nejzkušenější český účastník Dakaru Aleš Loprais do rallye vstoupil osmým místem mezi kamiony. Osmatřicetiletý pilot měl sice v zahřívací první etapě několik problémů, nakonec však na nejrychlejšího Eduarda Nikolajeva z Ruska ztratil necelých šest minut.

"Naskočili jsme do první etapy, jak se sluší a patří. Nechápu, že jsme po takových trablech osmí. Jsem fakt rád, že to tak dopadlo," řekl Loprais, jenž už před startem avizoval, že letos neplánuje primárně útočit na etapová vítězství, ale zajímá ho celkový výsledek.

Účastníci dakarské rallye v pondělí absolvovali jen 84 měřených kilometrů. "V prvním úseku jsme skočili do takového malého trychtýře, kam nás navedli duchaplní diváci. Ukazovali, abychom to tam píchli, což jsme udělali. Vzápětí jsme ale zjistili, že jsme tam jediní a že tam nemáme co dělat," kroutil hlavou Loprais. Poté se synovec šestinásobného vítěze rallye Karla Lopraise musel potýkat i s potížemi s pneumatikami a intercomem.

Do elitní desítky se mezi kamiony probojoval i Martin Šoltys. "Já jsem nadšený, byla tam hromada popadaných aut. Myslím si, že tento Dakar bude ještě těžší než vloni, protože počasí je letos hrozné. Velké horko, písek je strašně měkký. Nám se to ale povedlo projet, i když jsme se ke konci museli vracet pro jeden bod, kde jsme lehce ztratili. Jinak skvělý začátek," pochvaloval si Šoltys.

Hned za ním skončil jeho týmový kolega z Buggyry Martin Kolomý, jenž byl o minutu pomalejší. "Měli jsme tam jeden navigační zádrhel. Nějaké posádky byly zahrabané, tak jsme je zkoušeli přes jinou hranu objet, ale skončili jsme úplně v jiném údolí, kde jsme ztratili pár minutek," vysvětlil Kolomý, který byl ale i tak se vstupem do rallye spokojený.

Podobně úvod soutěže hodnotil i Martin Macík, jenž je zatím dvanáctý. "Pár minut jsme ztratili v kopci, který se nám nepovedlo vyjet napoprvé. Další malou chybku jsme udělali těsně před cílem. Jinak se jelo krásně. Byla to úvodní etapa, takže jsem byl úplně v klidu, vůbec jsem to nepřeháněl," řekl Macík, jenž obhajuje loňské páté místo. "František (navigátor Tomášek) mě buzeroval, ať jedu rychleji, já jsem mu říkal, že rychleji nepojedu, že je to zbytečné. Rezervy jsou. Budeme zrychlovat postupně," podotkl.

Nečekané problémy s elektronikou svého nového fordu musel hned na úvod řešit Martin Prokop. Sedmý muž kategorie automobilů z loňského roku se nakonec v průběhu měřeného testu telefonicky spojil se svými mechaniky a závadu se jim podařilo odstranit. Do cíle ale dojel se ztrátou více než 20 minut a průběžně je až na 46. místě.

"Nakonec zafungovala finta propojení drátů a motor opět naskočil, nicméně celá akce trvala nekonečně dlouho a dohromady jsme ztratili přibližně 18 minut. Závod tak pro nás nezačal nejlépe, ale věřím, že tato ztráta nebude znamenat v celkovém hodnocení příliš. Bohužel nás zradila součástka za deset korun, ale to se tak občas stává," uvedl Prokop, který se tak nyní bude muset prokousávat startovním pořadím vpřed.

Jeho týmový kolega Tomáš Ouředníček byl o deset minut rychlejší a drží se na 25. místě. "Musím přiznat, že jsem měl z první etapy veliký respekt, a jsem rád, že jsem v parádním čase a bez problémů v cíli. Nyní již mohu říci, že se těším na další závodní dny. Dával jsem si za cíl, aby mne za mnou startující peugeot dojel až někde kolem poloviny etapy, ale nakonec se celou dobu přede mne vůbec nedostal, čímž ze mě všechno spadlo," řekl Ouředníček.

Mezi motocyklisty se z českého pohledu úvod rallye nejlépe vydařil Janu Brabcovi, který je na 30. pozici. "Jelo se mi skvěle, navigaci jsem krásně trefil. Pár kluků mi prášilo, ale jel jsem klidně. Užíval jsem si duny, je super, že už vím, co a jak. V první etapě se nevyhrává, jel jsem s rozumem. Ale mám radost, že pár fabrikantů je za mnou," řekl člen týmu Big Shock Racing.

Čtyři místa za Brabcem je Milan Engel. "Mám z toho dobrý pocit. Udělal jsem jen jednu drobnou navigační chybu, díky které jsem namotal ostnatý drát do zadního kola a ztratil jsem tam asi minutu. Jsem ale celý, rychle se mi to podařilo odstranit a pokračoval jsem dále. Paráda," řekl Engel, startující na pátém Dakaru.