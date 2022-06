Na Ústecku cvičí vojáci pěti zemí postup při útoku zbraněmi hromadného ničení

Tisá (Ústecko) - Postupy zdravotníků a chemiků při použití zbraní hromadného ničení cvičí vojáci z pěti zemí Severoatlantické aliance (NATO) v Tisé na Ústecku. Cílem je sladit postupy a získané dovednosti pak využít v praxi. Bez ohledu na tropické teploty jednotky libereckých chemiků a hradeckých zdravotníků s kolegy z Francie, Německa, Velké Británie a USA od 13. června trénují zásah v různých situacích jako je útok neznámou látkou, po kterém zůstane velký počet zraněných. Cvičení končí 24. června.

"My si uvědomujeme, že téma hrozby použití zbraní hromadného ničení je ve světě stále aktuální," řekl ČTK kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Petr Šabaka. Naposledy se takové mezinárodní cvičení uskutečnilo v Tisé v roce 2016. Plán na další cvičení zhatil covid. "Jakmile byla zrušena proticovidová opatření, armáda se rozhodla uspořádat cvičení. Při jeho přípravě jsme zaznamenali velký zájem o cvičení z ostatních zemí aliance s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině. Země sem vyslaly své pozorovatele," řekl dnes novinářům řídící cvičení Radek Tomáš.

V Krušných horách postavili vojáci stany a mobilní polní nemocnici. Modulovou situací, kterou trénovali, byla ta, kdy je nahlášen útok, po němž zůstanou na místě zranění. Na místo je vyslán tým, jenž zraněné dostane k místu dekontaminace. Následuje rozdělení osob podle závažnosti zranění a jejich další přesun do stanů, kde jsou svlečeni, dekontaminováni a je jim poskytnuto ošetření. "Při nácviku čekáme na chybu, kterou poté rozebíráme, zjišťujeme příčiny nesprávného postupu," uvedl Tomáš.

Vojáci cvičí oděni do speciálních ochranných obleků se zakrytým obličejem i v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Více než na rychlost zásahu se dbá na jeho přesnost. Zjistit se musí původ látky, provést správná dekontaminace a ošetření. Veškerá komunikace je v angličtině. "Dosavadní průběh cvičení hodnotím kladně a máme i velmi pozitivní ohlasy zahraničních účastníků," uvedl Tomáš. Při zjišťování původu látky, kterou byl útok proveden, vojáci využívají moderní přístroje. Těmi jsou vybavena i moderní zásahová vozidla.

Figuranty jsou sami vojáci a vojákyně. "Je to zajímavá práce, naplňuje mě to," řekla ČTK jedna z nich. "Máme tu dobrý kolektiv," dodala. "Cvičení je velmi důležité. Trénuje se součinnost vojsk, která jsou orientovaná na určitou problematiku. Zdravotníci se tak dostávají do kontaktu s chemiky. Ti zabezpečují dekontaminaci a my pak řešíme konkrétní zranění," řekl Oliver Klíčník z 6. zdravotnického praporu z Hradce Králové.

Mezinárodní cvičení se konají pravidelně, další je v plánu v České republice v roce 2024. Praktický výcvik měli liberečtí chemici i v době covidu, když pomáhali v nemocnicích. "Tam manipulovali se skutečnými lidmi, nikoliv figuranty, získali zkušenost péče o umírající pacienty," uvedl vojenský kaplan. "Ve vojenské přísaze je, že voják je připraven pro obranu vlasti nasadit i vlastní život. A tento slib vojákům jako kaplan často připomínám," zdůraznil Šabaka.