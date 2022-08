Na US Open úspěšně debutovaly děti bývalých šampionek Mandlíkové a Austinové

New York - Elizabeth Mandliková nebyla jediným potomkem bývalé šampionky US Open, která si v úvodním dnu newyorského turnaje odbyla úspěšný grandslamový debut. O velké překvapení v 1. kole mužské dvouhry se postaral Američan Brandon Holt, syn dvojnásobné vítězky Tracy Austinové, jenž porazil 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 turnajovou desítku Taylora Fritze.

Čtyřiadvacetiletý Holt se profesionálem stal teprve před dvěma lety. Vzhledem k tomu, že je v žebříčku až na 303. místě, potřeboval divokou kartu od pořadatelů už do kvalifikace. Přes ní se probojoval do hlavní soutěže a ve svém prvním utkání na ATP Tour v kariéře porazil aktuálně nejlepšího amerického tenistu a světovou dvanáctku.

Ani si prý nepamatoval, co mu před debutem řekla jeho slavná matka, vítězka US Open z let 1979 a 1981. "Už nevím, co to bylo. Pravděpodobně něco jako 'užij si to'. A to jsem také udělal," řekl novinářům Holt. "Možná jsem v některých fázích nehrál tak kvalitně, ale v jiných zase ano. To je prostě tenis, nahoru a dolů. Nakonec to ale dopadlo dobře pro mě, takže těžko můžu být šťastnější," uvedl.

Elizabeth Mandliková, dcera šampionky US Open z roku 1985 Hany Mandlíkové, dostala divokou kartu do hlavní soutěže a v prvním grandslamovém utkání kariéry porazila 5:7, 7:6, 6:4 Slovinku Tamaru Zidanšekovou.