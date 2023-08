Na US Open bude šest nasazených Češek, tituly obhajují Alcaraz a Šwiateková

Španělský tenista Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze US Open na snímku z 11. září 2022.

New York - S úřadujícími šampiony Carlosem Alcarazem, Igou Šwiatekovou i šesti nasazenými českými tenistkami začne v pondělí v New Yorku poslední grandslamový turnaj sezony US Open. Českou jedničkou bude wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, která bude plnit roli turnajové devítky. S kariérou se na betonových dvorcích ve Flushing Meadows rozloučí wimbledonská vítězka ze čtyřhry Barbora Strýcová. Finálové duely se uskuteční 9. a 10. září.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová, která vyzve v 1. kole hráčku z kvalifikace, povede desetičlennou skupinu českých tenistek v soutěži. Hned za ní bude v pozici nasazené desítky finalistka letošního Roland Garros Karolína Muchová, zkušená Petra Kvitová (11.), Barbora Krejčíková (12.), loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková (25.) a Marie Bouzková (31.).

Do turnaje se zapojí také Kateřina Siniaková, Linda Nosková, Linda Fruhvirtová a Strýcová, která v New Yorku uzavře v 37 letech rozlučkové turné po mateřské přestávce. Vedle dvouhry, kde narazí v 1. kole na Estonku Kaiu Kanepiovou, zabojuje také ve čtyřhře po boku Vondroušové.

Zatímco Vondroušová, Muchová a Kvitová sahají po účasti na letošním Turnaji mistryň, Krejčíková s Plíškovou se pokusí v New Yorku napravit nezdary z posledních měsíců. Obě hráčky dohrály na Roland Garros i ve Wimbledonu v brzké fázi a udělaly změny v realizačních týmech. Plíškovou vede po druhém rozchodu s trenérem Saschou Bajinem dvojice Michal Franěk a Kolumbijec Carlos Martínez. Krejčíková, která se vrátila po zranění kotníku, zatím jméno nového trenéra po Aleši Kartusovi oficiálně neoznámila.

Čeští muži jsou zatím v hlavní soutěži US Open ve dvou. Vedle čerstvého finalisty turnaje ve Winston-Salemu Jiřího Lehečky má jistou účast díky chráněnému žebříčku Jiří Veselý. O účast v turnajovém pavouku bojují v kvalifikaci ještě Tomáš Macháč, Zdeněk Kolář a Jakub Menšík. Lehečka vyzve v úvodu Rusa Aslana Karaceva a v případě postupu může narazit na světovou čtyřku Dána Holgera Runeho. Veselý se utká s hráčem z kvalifikace.

Titul mezi ženami obhajuje Polka Šwiateková, která zaútočí na páté grandslamové vítězství a druhé letošní po Roland Garros. Může tak zopakovat počin z minulého roku. Vloni porazila ve finále US Open Tunisanku Uns Džábirovou. Mezi favoritky se řadí také Běloruska Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová z Kazachstánu či domácí Jessica Pegulaová a Cori Gauffová. Gauffová potvrdila formu v Cincinnati, kde porazila ve finále Muchovou.

V mužské části turnajového pavouku se schyluje k dalšímu střetu Španěla Alcaraze a Srba Djokoviče. Světová jednička Alcaraz porazil letos Djokoviče ve finále Wimbledonu, čímž sebral vítězi letošního Australian Open a Roland Garros naději zkompletovat sezonní grandslam. Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu ale oplatil o šestnáct let mladšímu soupeři porážku ve finále v Cincinnati, kde jej udolal po téměř čtyřech hodinách 5:7, 7:6, 7:6.

Djokovič by si případným 24. grandslamovým titulem upevnil pozici nejúspěšnějšího tenisty všech dob před Rafaelem Nadalem (22), který po Roland Garros a Wimbledonu vynechá i US Open kvůli zranění.

Vedle Strýcové se v New Yorku rozloučí s kariérou také osmatřicetiletý Američan John Isner. Více než dvoumetrový rodák ze Severní Karolíny je s aktuálně 14.411 esy v kariéře rekordmanem ATP Tour a byl mu oficiálně naměřen nejrychlejší servis historie 253 km/h.

Grandslamový comeback naopak prožije bývalá světová jednička Caroline Wozniacká z Dánska, která se vrátila po více než tříleté mateřské pauze. Poslední zápas na turnajích "velké čtyřky" sehrála na Australian Open 2020 a nyní dostala stejně jako třiačtyřicetiletá Venus Williamsová od organizátorů divokou kartu.

Celková dotace US Open bude 65 milionů dolarů (asi 1,45 miliardy korun). Oproti předchozímu roku vzrostla o pět milionů. Vítězové dvouher obdrží tři miliony dolarů (66,8 milionu korun). Ve čtyřhře si vítězná dvojice rozdělí 700 tisíc dolarů.