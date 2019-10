Na úmrtí Karla Gotta reagují politici i umělci

Praha - Úmrtí zpěváka Karla Gotta je nesmírně zarmucující zpráva pro celé Česko. Prostřednictvím svého mluvčího to uvedl prezident Miloš Zeman. Gott se podle něj rozdával druhým, daroval svůj život celým generacím. Populární zpěvák zemřel v úterý před půlnocí ve věku 80 let doma v kruhu své rodiny, řekla dnes ČTK jeho manželka Ivana Gottová.

"Nesmírně zarmucující zpráva pro celou naši zemi. Karel Gott byl skutečný Umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem," citoval Zemana jeho mluvčí na twitteru.

"Karel Gott byl vynikající reprezentant a zastánce České republiky v zahraničí. Čest jeho památce," uvedl na sociální síti šéf zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jidrák.

Zeman letos uvedl, že zvažuje, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání. Řekl ale, že by zpěváka ocenil až v příštím roce, aby si mohl cenu osobně převzít, když se letos potýká se zdravotními komplikacemi. Gott v roce 2009 získal od Zemanova předchůdce Václava Klause medaili Za zásluhy I. stupně.

Babiš považuje Gotta za jednoho z největších Čechů

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje Karla Gotta za jednoho z největších Čechů, které měl tu čest zažít. Mistře, vážil jsem si Vás, uvedl dnes premiér na twitteru. Ke zpěvákovu úmrtí se vyjadřují i další politici, Gotta označují za výjimečnou osobnost a vyjadřují soustrast jeho rodině.

"Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct," napsal Babiš.

"Byl jedním z mála umělců, který prošel desítkami let historie této země a získával uznání a obdiv lidí střídajících se generací. Jeho písně si zpívali lidé nejrůznějšího vzdělání a profesí. Karel Gott byl mimořádnou osobností, která nás dokázala spojovat. Čest jeho památce," napsal na twitteru ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) udělal málokdo pro dobré jméno Česka v zahraničí tolik jako Gott.

"Upřímnou soustrast rodině Karla Gotta. Celý život rozdával radost lidem po celém světě, jeho hlas milují miliony lidí. Mnohonásobný Zlatý slavík bude všem moc chybět," reagoval vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Karel Gott dokázal svým talentem, pílí a profesionalitou zaujmout posluchače napříč generacemi nejen v České republice. Jeho úspěch v rámci české populární hudby byl jedinečný a těžko opakovatelný," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

"Upřímnou soustrast všem blízkým. Karel Gott byl a zůstane velkou kulturní osobností naší země," napsal na twitteru předseda Starostů Vít Rakušan.

"Opustila nás jedna z největších postav české popkultury. Karel Gott dokázal svou hudbou zaujmout jako málokdo jiný. Je nezpochybnitelné, že svým uměním přispěl k dobrému jménu ČR v zahraničí. Čest jeho památce," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Před pár minutami mě zaskočila zpráva o náhlém úmrtí Karla Gotta, a proto bych chtěl rodině popřát upřímnou soustrast. Já jsem se s mistrem osobně viděl jen jednou, a to na koncertě Eltona Johna, ale šlo o nezapomenutelný zážitek," sdělil ČTK pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Kamarád, vtipný člověk a vzor, vzpomínají na Gotta kolegové

Jako na kamarádského a vtipného člověka vzpomínají na Karla Gotta jeho nejbližší spolupracovníci. Eva Pilarová, která s ním zpívala například ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, přijala zprávu s velkým zármutkem.

"Co k tomu mohu říct. Ať řeknu cokoliv, tak to vyzní jako fráze. A neříkat nic, to nejde, protože Karel znamenal pro spoustu lidí strašně moc. Mrzí mě to, když jsem ho viděla na oslavě jeho narozenin, tak mě nenapadlo, že je to naposledy. Je mi to moc líto, byl to kamarád," řekla ČTK zpěvačka.

Hudebník a organizátor festivalu Benátská! Petr Pečený si podle svých slov na Gottovi cenil zejména toho, že si uměl dělat legraci sám ze sebe. "To je u umělců jeho rozměru velmi neobvyklé. S Karlem jsme se naposledy potkali, když jsme za ním byli s Lou Fanánkem Hagenem u něho doma na Bertramce ohledně knížky vzpomínek, kterou psal. On od nás chtěl, abychom si vzpomněli na tu kapitolu, kdy jsme rozjeli akci Gott na hrad. Celou dobu vyprávěl vtipy a strašně jsme se u toho nasmáli. Strašně si vážím toho, že jsem ho mohl poznat a že jsme, myslím, byli přátelé," uvedl Pečený.

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová označila Gotta za svůj vzor na jevišti. "Znala jsem ho od svých studentských let, kdy mi dal příležitost být jeho hostem a dal mi mnoho užitečných rad. Měla jsem příležitost se od něho hodně naučit. Vždycky jsem ho obdivovala a měla jsem k němu úctu dodnes, i když jsme si už jako kamarádi tykali. Byl to obdivuhodný pokorný člověk, který miloval svoji profesi," sdělila Filipová.

Gottův dlouholetý spolupracovník Felix Slováček na dotaz České televize, jak si Gotta bude připomínat, řekl: "Já si ho nemusím připomínat, já ho mám v sobě. Mám ho úplně pod kůží, já ho mám pořád v srdci."

Olga Malířová Špátová, která s Gottem natáčela dokumentární film, na zpěváka vzpomíná jako na statečného a vyrovnaného člověka. "Měl by být pro nás vzorem tím, jak byl slušný a gentlemanský. Nikdy jsem nezažila člověka s tak velkou kariérou, tak velkým talentem a současně tak slušného a s takovou pokorou," uvedla.

Podle režiséra Zdeňka Trošky byl Gott vzácný člověk. Troška je šťastný, že s ním mohl pracovat, bylo tomu třeba tak při pohádce Z pekla štěstí 2. S Gottem točil i Jan Hřebejk, který dnes ČTK řekl, že by si přál mít Gottovu povahu. Herečka Jiřina Bohdalová kvůli svému pohnutí nechtěla odchod dlouholetého kolegy komentovat.

"Měl jsem štěstí, že jsem ho léta mohl znát. Karel Gott byl opravdu vzácný člověk, vzdělaný a inteligentní a přitom neuvěřitelně skromný, pozorný a vlídný," řekl Troška ČTK. Kdyby takových slušných lidí bylo více, dobře by bylo v naší zemi, dodal režisér, který do pohádky Z pekla štěstí 2 obsadil oblíbeného zpěváka do dvojrole Pánaboha a Lucifera.

"Došlo na Nietzscheho: Bůh je mrtev. Nebyl hrdina a věřil kdejaké konspiraci. Ale bavil lidi skoro 60 let, byl to hodnej člověk, byla s ním legrace, byl pozornej a pomáhal druhým. Jeho povahu bych si přál mít. Hvězdný život Karla Gotta se naplnil. Soustrast rodině a klobouk dolů," sdělil na twitteru Jan Hřebejk. Pro ČTK připojil vzpomínku na natáčení s Gottem, kde při nahrávání koncertu nezvládl jeden ze sboristů správně zazpívat tón.

"Karel Gott zakašlal, všem se omluvil a řekl: Promiňte, já jsem dnes nastydlý. A všichni věděli, že to nebyla jeho chyba. Měl tenhle typ pozornosti a já jsem si říkal, že jsem si nedovedl představit, že by mu kdokoli v tomto ohledu něco zazlíval. Setkal jsem se s ním mnohokrát, ale tohle mi utkvělo v paměti," řekl Hřebejk, který s Gottem natočil jednu z povídek v televizním cyklu Škoda lásky.