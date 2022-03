Na Ukrajinu se podle ministra kvůli ruské invazi vrátilo 66.224 mužů z ciziny

Kyjev - Do vlasti se vrátilo 66.224 Ukrajinců, aby se zapojili do bojů proti ruské armádě. Na twitteru to dnes napsal ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

"Tolik mužů se vrátilo do současné chvíle ze zahraničí, aby chránili svoji zemi před tou hordou. To je 12 dalších motivovaných bojových brigád! Ukrajinci, jste nezdolní!" uvedl Reznikov.

Rusko zahájilo minulý čtvrtek na Ukrajinu rozsáhlou invazi, kterou Moskva nazývá "zvláštní vojenskou operací". Ukrajina vyhlásila všeobecnou mobilizaci, zemi nesmí opustit muži ve věku od 18 a 60 let. Do boje se k nim přidávají Ukrajinci, kteří v zahraničí pracují nebo studují.