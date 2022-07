Na ukrajinskou Oděsu dopadly ruské rakety, den po podpisu dohody o obilí

Kyjev - Ruské rakety dnes zasáhly ukrajinský černomořský přístav Oděsa. Podle velení ukrajinské armády přístav zasáhly řízené střely Kalibr, exploze byly slyšet i ve městě, uvedl server BBC. Útok přišel pouhý den poté, co Moskva a Kyjev podepsaly dohodu o vývozu obilí, v níž hraje přístav v Oděse klíčovou roli. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že pokud Rusko dohodu nedodrží, ponese odpovědnost za globální potravinovou krizi. Útok odsoudili generální tajemník OSN António Guterres a šéf diplomacie EU Josep Borrell.

"Nepřítel zaútočil na přístav v Oděse střelami Kalibr; dvě z nich byly sestřeleny protivzdušnou obranou, dvě zasáhly infrastrukturu přístavu," uvedla armáda na síti Telegram.

Ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko na síti Telegram sdělil, že v přístavu začalo po raketovém úderu hořet. "Rusko zasáhlo přístav Oděsa, na místě zuří požár, na přístav dopadly dvě rakety. Jsou tam oběti," napsal a obvinil Rusko, že "jednou rukou podepisuje dohodu a druhou posílá rakety".

V pátek zástupci Ruska a Ukrajiny podepsali v Istanbulu dohodu, která má umožnit vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů Oděsa, Čornomorsk a Južne. Dohoda, kterou zprostředkovaly OSN a Turecko, počítá s tím, že plavidla s obilím budou moci plout námořními humanitárními koridory.

"Netrvalo to ani 24 hodin, než Rusko namířilo své střely na přístav v Oděse, porušilo své sliby a podkopalo své závazky přijaté v dohodě z Istanbulu přijaté za přítomnosti OSN a Turecka. V případě nesplnění (slibů) Rusko ponese plnou odpovědnost a za globální potravinovou krizi," napsal na twitteru mluvčí ukrajinské diplomacie Oleh Nikolenko.

Podle něj je ruský raketový útok "plivancem do tváře generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, kteří výrazně pomohli k dosažení dohody a kterým je Ukrajina vděčná". Ministerstvo zahraničí v Kyjevě také vyzvalo OSN a Turecko, aby se zasadily o to, že se dohoda bude dodržovat a že lodě budou moci stanovenou cestou volně proplouvat.

Generální tajemník OSN Guterres dnes útok "jednoznačně odsoudil", uvedl jeho mluvčí Farhan Haq a připomněl, že dohodu o vývozu obilí se v pátek zavázaly dodržovat obě strany. "Tyto komodity jsou zoufale potřeba k řešení potravinové krize a ulehčí utrpění milionům potřebných lidí po celém světě," stojí v jeho prohlášení.

"Zaútočit na cíl, který je klíčový pro vývoz obilí, jen den po podepsání dohody v Istanbulu je obzvlášť zavrženíhodné a znovu to ukazuje naprostou neúctu Ruska k mezinárodnímu právu a závazkům," uvedl na twitteru šéf unijní diplomacie Borrell.

Útok na Oděsu odsoudila rovněž americká velvyslankyně v Kyjevě Bridget Brinková. "Je to nehorázné... Kreml dál dělá z potravin zbraň. Rusko musí být pohnáno k zodpovědnosti," napsala na twitteru. Také šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak obvinil Rusko, že se snaží systematicky vyvolat potravinovou krizi.

Rusko raketami zasáhlo vojenské letiště na střední Ukrajině, zemřeli tři lidé

Rusko dnes vypálilo 13 raket na Kirovohradskou oblast ve střední části Ukrajiny a zasáhlo leteckou základnu Kanatovo a železniční infrastrukturu. Při útoku zemřeli nejméně tři lidé, uvedla ukrajinská média s odvoláním na velitele oblastní vojenské správy Andrije Rajkovyče.

"Byli zasaženi vojáci, devět jich utrpělo zranění, jeden byl zabit. Podle předběžných informací zemřeli i dva členové ochranky na transformátorové stanici," sdělil Rajkovyč.

Ruské jednotky dnes ostřelovaly i Charkov, podle starosty Ihora Terechova palba zasáhla i místní univerzitu, nejméně jeden člověk byl zraněn.

ISW: Rusové provádějí pozemní útoky u Mykolajivské oblasti

Ruské síly podnikly lokální pozemní útoky na jihu Ukrajiny poblíž hranice oddělující Mykolajivskou a Chersonskou oblast, kterou se jim již podařilo téměř celou ovládnout. Ve své pravidelné <a href="https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-22">analýze</a> vývoje bojů na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války (ISW). V oblasti Donbasu na východní Ukrajině pak Ruská vojska provedla pozemní útoky východně od města Siversk a v okolí města Bachmut.

Neúspěšně se podle ISW Rusové pokusili o postup severozápadně od Doněcku. Ruské síly se kromě toho možná připravují na protiofenzivu ukrajinských sil u měst Snihurivka a Zelenodolsk v jižní části Ukrajiny. Podle institutu tomu nasvědčuje skutečnost, že ruští vojáci zaminovávají břehy řeky Inhulec poblíž těchto měst.

Starosta Mykolajivu Oleksandr Sjenkevyč dnes nad ránem na sociální síti Telegram informoval, že ve městě se ozvalo několik explozí. Zprávy o masivním ostřelování z tohoto jihoukrajinského přístavního města přicházely v posledních týdnech opakovaně. Sirény signalizující letecký poplach se v noci na dnešek rozezněly po celé Ukrajině s výjimkou Chersonské oblasti a Krymu, upozornil web The Kyiv Independent.

Britské ministerstvo obrany dnes ve své pravidelně zprávě o situaci na bojišti uvedlo, že ukrajinské síly pokračují v protiofenzivě proti ruským jednotkám v Chersonské oblasti západně od řeky Dněpr. Ruská armáda se je snaží zastavit dělostřeleckými útoky podél řeky Inhulec, hrozí jí však vážné problémy se zásobováním kvůli dalšímu poškození klíčového Antonivského mostu přes Dněpr, který Ukrajinci opakovaně ostřelují.

"Nebylo možné ověřit tvrzení ukrajinských představitelů, že se Rusko chystá postavit alternativní přechod, pontonový most přes Dněpr... Pokud by překonání Dněpru nebylo možné a ruské síly v okupované Chersonské oblasti by byly odříznuty, byl by to pro Rusko významný vojenský i politický neúspěch," uvádí ministerstvo.

Americké ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo, že na Ukrajině zemřeli dva občané USA, kteří bojovali společně s ukrajinskými jednotkami na Donbase. Už dříve zemřeli nejméně další dva Američané, kteří na Ukrajinu odjeli jako dobrovolníci, několik se jich pohřešuje nebo jsou v zajetí.