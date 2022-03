Na Ukrajině stojí polovina světové produkce neonu pro výrobu čipů

Kyjev - Dva přední ukrajinští dodavatelé neonu, kteří se celosvětových dodávkách této důležité suroviny pro výrobu čipů podílejí zhruba polovinou, zastavili své operace, protože Moskva zesílila svůj útok na zemi. Hrozí tak zvýšení cen a zhoršení nedostatku čipů, upozornil zpravodajský server televize CNN.

Zhruba 45 procent až 54 procent světového neonu, který je důležitý pro lasery používané k výrobě čipů, pochází od dvou ukrajinských společnostní, Ingas a Cryoin, odhadla agentura Reuters na základě údajů od firem a výzkumné společnosti Techcet. Celosvětová spotřeba neonu pro výrobu čipů loni činila 540 tun, odhadl Techcet.

Zastavení produkce vrhá stín na celosvětovou výrobu čipů, kterých je již nyní nedostatek, protože koronavirová pandemie zvýšila poptávku po mobilních telefonech, laptopech a později i automobilech. Nedostatek čipů již donutil některé firmy, které je potřebují, omezit výrobu.

Odhady toho, kolik neonu mají výrobci čipů na skladech, se sice výrazně liší, pokud se ale konflikt protáhne, může to výrobu negativně ovlivnit, varoval analytik společnosti CFRA Angelo Zino.

Ingas před invazí Ruska na Ukrajinu produkoval měsíčně 15.000 až 20.000 metrů krychlových neonu pro zákazníky na Tchaj-wanu, v Koreji, Číně, USA a Německu. Zhruba 75 procent ho bylo určeno pro čipový průmysl. Společnost sídlí v Mariupolu, který je v obležení ruských sil.

Firma Cryoin sídlí v Oděse a její měsíční produkce se pohybuje v rozmezí 10.000 až 15.000 metrů krychlových. Firma zastavila provoz 24. února, aby zajistila bezpečnost zaměstnancům, uvedla ředitelka pro rozvoj obchodu Larissa Bondarenková. Podle ní nebude firma schopná splnit objednávky na 13.000 metrů krychlových neonu v březnu.

Ukrajinský neon je vedlejším produktem ruské výroby ocele. Plyn, který se používá také v laserové oční chirurgii, se produkuje rovněž v Číně.

Podle Bondarenkové se ceny neonu, které již byly pod tlakem kvůli pandemii nemoci covid-19, od prosince zvýšily až o 500 procent. Podle čínských médií cena neonového plynu v Číně vzrostla od října do konce února čtyřnásobně.

S výrobou neonu by mohly začít další firmy po celém světě, spuštění výroby by však trvalo devět měsíců až dva roky, uvedl marketingový ředitel společnosti Supplyframe, která poskytuje informace o trhu firmám v elektronickém sektoru, Richard Barnett. Zino dodal, že společnosti možná nebudou ochotné do tohoto procesu investovat, pokud krize v dodávkách bude považována za dočasnou.