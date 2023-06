Na Ukrajině se lidé loučili se sestrami, které zahynuly v Kramatorsku

ČTK/AP/National Police of Ukraine

Kyjev - Na Ukrajině se dnes lidé loučili se dvěma čtrnáctiletými sestrami, které tento týden zemřely v Kramatorsku, když ruská raketa zasáhla pizzerii plnou lidí. Pohřeb se podle ukrajinských médií konal ve městě Dobropillja v Doněcké oblasti, kam se rodina dívek přesunula po začátku války. Rodina kromě toho dnes ráno podle Reuters uspořádala smuteční setkání ve svém bytě v Kramatorsku nedaleko místa, kde dívky zemřely.

Julija a Anna Aksenčenkovy v den tragédie přijely společně se svým otcem do Kramatorsku navštívit matku, která pracuje v místní nemocnici. Před odjezdem z města se spolu s otcem rozhodly zajít do pizzerie. Když se pak dívky po nárazu rakety ocitly pod sutinami, ještě matce zavolaly. V době, kdy se k nim v noci dostali záchranáři, ale už byly mrtvé, popsala dříve agentura Unian. Otec je se zraněními v nemocnici. Další sourozence dívky neměly.

Ve škole dívky popsali jako velmi přátelské, nápomocné a skromné, uvedla agentura Unian. Dvojčata byla nerozlučná a měla i společné účty na sociálních sítích.

Nikdo z příbuzných dívek dnes v Kramatorsku nebyl ve stavu, aby promluvil s novináři, uvedla agentura Reuters. Jiní smuteční hosté ale novinářům řekli, že matka dívky na pohřeb oblékla do svatebních šatů. Podle jedné z ukrajinských tradic se takto do rakve oblékají dívky, které zemřely příliš mladé na to, aby se mohly vdát.

Úterní raketový útok si v Kramatorsku vyžádal životy 12 lidí. Zranění utrpělo přes 60 dalších osob. Záchranáři pátrali v troskách zcela zničené restaurace, kterou podle ukrajinského generálního prokurátora Andrije Kostina zasáhla balistická raketa Iskander, do čtvrtečního rána.

Rakety Iskander vážící bezmála čtyři tuny s bojovou hlavicí o váze 500 kilogramů se používají k ničení systému protivzdušné obrany. Rusko po útoku v Kramatorsku popřelo, že by útočilo na civilní cíle. Ve čtvrtek pak jeho ministerstvo obrany sdělilo, že v Kramatorsku ruské síly zlikvidovaly ukrajinské armádní činitele.