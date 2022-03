Na Ukrajině padlo 2000 až 4000 ruských vojáků, tvrdí americké rozvědky

Washington - V bojích na Ukrajině padlo 2000 až 4000 vojáků. Odhad zazněl při slyšení šéfů amerických výzvědných služeb v Kongresu. Podle nich ale ruského prezidenta Vladimira Putina ztráty a komplikace na bojišti a ekonomické obtíže způsobené sankcemi neodradí od pokračování v konfliktu. Podle šéfa americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Williama Burnse tak Ukrajinu zřejmě čeká "několik škaredých týdnů", informovala agentura Reuters.

Kyjev dnes uvedl, že Moskva přišla až o 12.000 vojáků. Není ale jasné, zda Ukrajina započítává do tohoto údaje pouze mrtvé, nebo také zajatce a raněné. Moskva své ztráty pravidelně nekomentuje. Údaje je nemožné nezávisle ověřit.

"Naši analytici se domnívají, že je nepravděpodobné, že by se Putin nechal odradit těmito nezdary, a naopak by patrně dále eskaloval (konflikt)," uvedla před výborem v Kongresu ředitelka úřadu amerických výzvědných služeb (DNI) Avril Hainesová.

Podle Hainesové Rusko podcenilo výdrž a sílu ukrajinského ozbrojeného vzdoru. Moskva se zřejmě na útok na Ukrajinu špatně připravila z hlediska plánování a logistiky. Hainesová se ale domnívá, že Putin stále věří, že válku s Ukrajinou vyhraje.

Šéf CIA Burns uvedl, že americké rozvědky spolupracují a poskytují informace Ukrajině, a to také o ruských vojenských plánech. Podle něj ruský prezident počítal s rychlým průběhem války kvůli tomu, že ruská armáda má modernější výbavu. Šéf rozvědky se domnívá, že ruská vojska budou stupňovat své útoky na ukrajinskou armádu, a to bez ohledu na ztráty mezi civilisty. Ukrajinci ale budou i nadále vzdorovat "účinně a urputně" ruským jednotkám, dodal. Analytici americké rozvědky ale nyní nevidí způsob, jak by ruský prezident mohl dosáhnou svého cíle dosadit v Kyjevě svůj loutkový kabinet.