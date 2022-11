Na Ukrajině jsou pro vojenské účely využívány i civilní vesmírné technologie

Praha - V konfliktu na Ukrajině jsou pro vojenské účely využívány i vesmírné technologie, které původně byly určeny pro civilní potřeby. Příkladem mohou být třeba systém používaný pro monitorování lesních požárů nebo data sloužící ke sledování růstu rostlin. Díky nim ale mohou být také sledována ohniska bojů nebo odhalovány protiletadlové systémy. ČTK to řekl kosmický inženýr a popularizátor vědy Jan Lukačevič. Působí v Pražském inovačním institutu, který tento týden uspořádal konferenci o roli vesmíru v rozvoji města, obraně a výzkumu.

Lukačevič je také členem poradního sboru generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) Jense Stoltenberga. NATO se podle něj stále více v rámci vesmíru angažuje. Připomněl, že ho na konci roku 2019 označilo za svou další operační doménu a letos zveřejnilo dokument, který se zabývá aliančním přístupem k vesmíru.

Lukačevič očekává, že NATO bude v oblasti vesmírné problematiky pro své členské státy zajišťovat zejména koordinační roli. "Nedá se čekat, že by vesmírným prostorem létaly družice označené logem NATO," podotkl. Vedení aliance se spíš podle něj bude snažit své členské země propojovat a podporovat je, aby co nejvíce spolupracovaly a jejich technologické a informační kapacity se pokud možno co nejvíce doplňovaly. Připomněl, že NATO má své vesmírné centrum umístěné na vojenské základně v německém Ramsteinu. To v posledních několika letech výrazně personálně posílilo.

Aliance chce vesmír využívat zejména k pozorování a sběru dat nejrůznějšími formami, tedy třeba pomocí družicových snímků v nejrůznějších spektrech. Lukačevič poukázal na to, jak významný vesmír je i pro vývoj války na Ukrajině. Vesmírné technologie podle něj hrají v konfliktu poměrně překvapivou roli. "Jsou využívány i ty zdroje, které původně byly civilního zaměření," poznamenal.

Pro vojenské účely tak slouží i volně šiřitelné zdroje například z kosmického družicového programu Evropské unie Copernicus nebo z projektu NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) sloužící k monitorování lesních požárů. "Umožňuje pozorovat, kde jsou ohniska nejostřejších bojů," řekl Lukačevič. Důvodem je, že v místech nejsilnější palby je také nejvíce ohnisek požárů, které způsobují výbuchy munice. Jiným příkladem jsou podle něj data, která byla původně používána pro monitorování rostlin a jejich růstu. "S drobnou modifikací se dají použít k odhalování protiletadlových systémů, které mají nějaký radarový odraz," poznamenal. "Myslím si, že ukrajinské straně výrazně pomáhá, že se členské státy Severoatlantické aliance angažují a data sdílejí," dodal.

Předpokládá, že v NATO se vesmír dočká ještě větší podpory. Ukázalo se totiž, že proti materiální a lidské převaze se dá efektivně bojovat širokou informační základnou. "Umíte pak tím pádem lépe rozhodovat o tom, kam třeba svoje jednotky poslat, případně na jaké cíle útočit, když se snaží nepřítel schovat," doplnil.