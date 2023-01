Na Ukrajině je nyní největší minové pole na světě, řekl premiér Šmyhal

Kyjev - Kvůli ruské válce vzniklo na území Ukrajiny největší minové pole na světě. V rozhovoru, který dnes zveřejnila jihokorejská agentura Jonhap, to řekl ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Zaminováno je podle něj 250.000 kilometrů čtverečních ukrajinského území, tedy zhruba 40 procent rozlohy země.

"Je to nyní největší minové pole na světě," řekl Šmyhal. "Lidem to nepůsobí problémy jen při cestování, ale komplikuje to i situaci v zemědělství, které je jedním z našich nejdůležitějších hospodářských odvětví," dodal. Ukrajina má rozlohu zhruba 603.700 kilometrů čtverečních, Česko 78.870.

Šmyhal agentuře Jonhap rovněž řekl, že ruskou válkou proti Ukrajině nejvíce trpí civilní obyvatelstvo. "Rusko cílí na infrastrukturu v hustě obydlených oblastech," řekl. Sedmdesát procent válečných škod podle něj připadá na obytné čtvrti. Ruské útoky ale míří i na kritickou infrastrukturu a průmyslové podniky, jako jsou chemické závody a ocelárny, či na dopravní infrastrukturu. Ve čtvrtek ukrajinské ministerstvo hospodářství uvedlo, že ekonomika země loni kvůli dopadům ruské invaze podle předběžného odhadu klesla o 30,4 procenta.

Rusko vpadlo na Ukrajinu loni 24. února. Rozpoutalo tím největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války, který si už podle odhadů vyžádal desítky tisíc životů a miliony lidí vyhnal z domovů.