Praha - Na jarní turné se mimo jiných představitelů tuzemské populární hudby chystají skupiny Mig 21, Monkey Business a Khoiba a zpěvák Michal Hrůza. Monkey Business navážou na desku Bad Time For Gentlemen vydanou loni v říjnu sérií koncertů v klubech, Hrůza chystá hity i nové skladby. Kapela Mig 21 vyjede s druhou částí Hurá! Tour a comeback hlásí kapela Khoiba. ČTK o tom informovali mediální zástupci kapel.

Na první koncert Monkey Business se fanoušci mohou těšit už 9. února v Bratislavě, sedmnáct vystoupení kapela završí tradičním koncertem v pražských Žlutých lázních 23. května. "Těžko je se vyhnout klišé, když tiskovku člověk píše. Jak vtipně pozvat na koncerty? Je práce skoro pro experty. Vzít to zkrátka-nuda stranou, neotrávit řečí planou. Nuže k věci, moji milí. Dozvíte se v malé chvíli, že po klubech jedem šňůru, kde uzříte divů fůru. Hrát začneme v únoru a navštívíme mnohé kraje. My dřeli až do úmoru, zvlášť noty, rytmus, dury, maje. Zahrajem jak starý kousky pro slečny i jejich klouzky. Zahrajem i z nový desky se srdcem a hlavně hezky. Na své si přijdeš, věc je jistá, ať Turek jsi, či jehovista," zve na turné poetickou formou baskytarista Pavel Mrázek.

Na klubovém turné se 14 koncerty zpěváka Michala Hrůzy, které začne 1. března v Litomyšli, zazní hity i nové skladby z připravovaného alba. Role předkapely se zhostí Nelly, která představí skladby z debutového EP V okamžiku. "Měl jsem štěstí, že se mi několikrát povedlo zahrát pro tisíce lidí, ale chci znovu oslovit i návštěvníky koncertů v klubovém prostředí, kde si budou moct vychutnat blízkost s interpretem a jeho písněmi," uvedl Hrůza, který se loni věnoval vedle koncertování převážně tvorbě skladeb do filmů. Se zpěvačkou Annou K. nazpíval duet Ten, kdo tě miloval ke stejnojmennému snímku režiséra Jana Pachla a jeho skladby Nad světem a Narušitel zazněly také v novém filmu režiséra Davida Baldy Narušitel.

Druhá část Hurá! Tour skupiny Mig 21 začne 29. března v Plané nad Lužnicí, bude mít 11 zastávek a tradičně skončí v pražském Lucerna Music Baru, kde kapela zahraje tři dny po sobě. "V důsledku vánočních svátků jsme přerušili náš mejdan Hurá! Tour, ale těšíme se na jeho jarní pokračování. Vstupenky jsou již v prodeji, někde už jich moc nezbývá," sdělil za kapelu frontman Jiří Macháček.

Poslední lednový den vydala znovuobnovená skupina Khoiba singl Log. Předznamenal chystané eponymní album, které bude mít devět skladeb a vyjde 22. března. Khoiba, kterou představuje dvojice Ema Brabcová a Filip Míšek, 5. dubna vyráží na turné a vystoupí i na několika festivalech. Na většině koncertů Khoiby se svým projektem Čáry života zahraje zpěvák Jan Boroš, který loni vydal debutovou desku Stínítko a získal nominace na hudební ceny Vinyla a Apollo.

Míšek a Brabcová se prvně potkali ve skupině Roe-Deer, která vznikla v létě 1999. Natočili dvě alba, ale již během existence Roe-Deer začali vytvářet svůj vlastní projekt Khoiba. Po odchodu Brabcové z kapely v květnu 2008 se Míšek věnoval sólovému projektu Dikolson a Brabcová se stala zpěvačkou skupiny Luno a součástí projektu Jan P. Muchow & The Antagonists.