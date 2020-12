Na Turné čtyř můstků pojedou Koudelka, Polášek a Kožíšek

Praha - Trojice skokanů na lyžích Roman Koudelka, Viktor Polášek a Čestmír Kožíšek tvoří českou nominaci na nadcházející 69. ročník Turné čtyř můstků. ČTK sestavu sdělil Jan Baier, místopředseda skokanského úseku. Češi mají aktuálně ve Světovém poháru vyjetou kvótu tří účastnických míst.

Prestižní čtyřdílný seriál začne 28. prosince kvalifikací v Oberstdorfu a pokračovat bude tradičně v Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku a v Bischofshofenu, kde vyvrcholí 6. ledna. Kvůli pandemii koronaviru se bude skákat bez fanoušků.

"Cílem je navázat na výkony z Engelbergu a dál pravidelně bodovat," řekl Baier směrem k Turné. Polášek a Kožíšek vybojovali v neděli v sedmém závodě Světového poháru v Engelbergu premiérové body v sezoně.

První závody zimy ve Švýcarsku po zranění z léta absolvoval Koudelka a dvakrát nepostoupil z kvalifikace. "Na Turné se těší, má to tam rád," řekl Baier s vírou ve zlepšení. V minulém ročníku se Koudelkovi před Turné moc nedařilo a v Garmisch-Partenkirchenu pak skončil osmý, celkově byl ve čtyřdílné sérii dvakrát pátý (2012 a 2019).

Skokani vyrazí do Oberstdorfu v neděli 27. prosince brzy nad ránem. Do německého střediska totiž potřebují dorazit před polednem. "Do té doby se musíme podrobit testům na covid-19, které podstoupíme předtím i v Česku," řekl Baier.

I realizační týmy jsou kvůli koronaviru omezené, ale Češi snižovat počty nemuseli, se skokany pojedou trenér František Vaculík, asistent Lukáš Hlava či masér Michal Šípek. "Režim bude velmi omezený. Jenom hotel, můstek, hotel, můstek a přejezd. I trenérské mítinky jsou od začátku sezony on-line," uvedl Baier.