Na turnaji v Ostravě se opět představí kompletní beachvolejbalová špička

Ostrava - Kompletní beachvolejbalová špička se tento týden sejde na pátém ročníku turnaje Pro Tour Elite v Ostravě. Z prvních deseti týmů mužského i ženského světového žebříčku bude v areálu v Dolních Vítkovicích scházet jediný. Největšími domácími nadějemi jsou Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří pod vysokými pecemi třikrát za sebou skončili druzí a do Ostravy přijedou jako vítězové předchozího elitního turnaje v Uberlandii.

Díky divoké kartě se do hlavní soutěže J&T Banka Ostrava Beach Pro dostali také nadějní Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem i domácí ženské jedničky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou, pro něž to bude příležitost připsat si co nejvíc bodů do olympijské kvalifikace. V kvalifikaci, kterou turnaj ve středu odstartuje, zabojují o postup mezi nejlepších 16 týmů Markéta Nausch Sluková s Helenou Havelkovou, Anna a Kateřina Pavelkovy a Jakub Šépka s Tomášem Semerádem.

Perušič se Schweinerem narazí ve skupině na Němce Nilse Ehlerse s Clemensem Wicklerem a Chilany Marca a Estabana Grimaltovy. Olivu s Trousilem čekají Poláci Bartosz Losiak s Michalem Brylem a Italové Alex Ranghieri s Adrianem Carambulou. Hermannová se Štochlovou se utkají s Brazilkami Agathou s Rebeccou a Švýcarkami Ninou Brunnerovou s Tanjou Hüberliovou. Do každé skupiny ještě přibude po jednom týmu z kvalifikace. Vítěz postoupí přímo do čtvrtfinále, celky na druhém a třetím místě do předkola play off.

"Na jednu stranu jsme se po dlouhé době konečně vyhnuli tomu, že bychom ve skupině měli buď Nory nebo Švédy jakožto světové jedničky a dvojky. Na druhou stranu, i přestože jsme nasazené čtyřky, čekají nás minimálně dva a s velkou pravděpodobností tři těžké týmy. Skupina bude velmi vyrovnaná, může ji vyhrát kdokoli," řekl ČTK Perušič, který spolu se Schweinerem v Ostravě vždy došel aspoň do semifinále.

"Dostaly jsme divokou kartu do hlavní soutěže, což je skvělé, ale zároveň budeme chtít ukázat, že to byla dobrá volba. Chceme využít kvalitní trénink i speciální ostravskou energii a věříme, že z toho pro nás bude dobrý výsledek," uvedla ostravská rodačka Hermannová. "Turnaj v Ostravě je vždycky speciální, protože stejně jako ostatní české týmy máme obrovskou podporu v hledišti. Na tohle se těším, protože atmosféra je vždycky vynikající," dodala Nausch Sluková, jež společně s Hermannovou při premiéře turnaje v roce 2018 slavila celkové prvenství.

Ze světových hvězd se v Ostravě představí například olympijští vítězové a mistři světa Anders Mol a Christian Sörum z Norska, evropští šampioni David Ahman s Jonatanem Helvigem ze Švédska nebo Nizozemci Alexander Brouwer a Robert Meeuwsen, kteří turnaj ovládli předloni. Ze ženských párů diváci uvidí například Brazilky Anu Patrícii s Dudou, Nizozemky Katju Stamovou s Raisou Schoonovou či Australanky Mariafe Artachovou s Taliquou Clancyovou. Prvenství obhajují Mol se Sörumem a Němky Svenja Müllerová s Cinjou Tillmanovou.

Turnaj, který je čtvrtou z deseti zastávek elitního okruhu, se odehraje na dvou kurtech. Ze středeční kvalifikace postoupí vždy čtyři nejlepší dvojice. Ve čtvrtek a v pátek jsou na programu zápasy ve skupinách, víkendové vyřazovací boje vyvrcholí v neděli, kdy se odehraje semifinále, utkání o třetí místo i finále.