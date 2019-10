Na Turnaji mistryň končí Kvitová i Siniaková s Krejčíkovou

Šen-čen (Čína) - Tenistka Petra Kvitová na Turnaji mistryň nepostoupila ze skupiny. V čínském Šen-čenu prohrála i třetí zápas, světové jedničce Ashleigh Bartyové z Austrálie dnes podlehla jednoznačně 4:6 a 2:6. Bartyová se díky tomu dostala do semifinále. Tam ji pak doprovodila debutantka na závěrečném podniku sezony Belinda Bencicová ze Švýcarska, které zápas vzdala nizozemská náhradnice Kiki Bertensová. Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou prohrály přímý souboj o postup do semifinále čtyřhry.

Na rozdíl od vyrovnaných zápasů s Naomi Ósakaovou a Bencicovou dnes Kvitová neuhrála ani set. V první sadě neproměnila ani jeden ze čtyř brejkbolů a sama naopak podání v pátém gamu ztratila.

Druhá sada byla ještě jednoznačnější. Devětadvacetiletá Češka kupila chyby a rychle prohrávala 0:4. Pak sice zkorigovala stav, ale na returnu žádnou šanci nedostala a podlehla vítězce Roland Garros Bartyové potřetí za sebou. "Bylo to hrozně těžké zvládnout mentálně i fyzicky. První set byl hodně vyrovnaný, ale jakmile došlo na důležité míče, ona třeba výborně zaservírovala. Bylo těžké je urvat. Celkově byla rozhodně lepší než já. Nějak jsem úplně nedokázala najít rytmus," popisovala Kvitová pro iDNES.cz a Radiožurnál.

Vítězka Turnaje mistryň z Istanbulu 2011 Kvitová tak zopakovala neslavný výsledek z loňského vyvrcholení sezony v Singapuru, kde rovněž ve skupině třikrát prohrála. V součtu s finálovou porážkou v roce 2015 v Singapuru ztratila na Masters sedmý zápas v řadě.

Skončila jí sezona, v jejímž úvodu postoupila do finále Australian Open, ale kterou od Roland Garros poznamenaly problémy s natrženým svalem v předloktí levé ruky. Až na podzimních čínských turnajích ve Wu-chanu a Pekingu se dostala do semifinále a čtvrtfinále. "Ta sezona byla celá náročná. Když už je konec, beru to. Na druhou stranu jsem tady takhle rychle končit nechtěla a myslím, že jsem hrála docela dobrý tenis, hlavně v prvním zápase," přemítala svěřenkyně Jiřího Vaňka.

Z českých hráček tak má šanci na semifinále dvouhry jen Karolína Plíšková, která se v pátek utká o postup s Rumunkou Simonou Halepovou. V semifinále čtyřhry je Barbora Strýcová s tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej.

Další úspěch v závěru sezony zaznamenala Bencicová, která si účast na Turnaji mistryň zajistila na poslední chvíli při vítězném turnaji v Moskvě. V přímém duelu o postup s Bertensovou sice v prvním setu prohrávala 3:5, ale pak vyhrála pět her za sebou. Získala díky tomu první set a vedla 1:0 ve druhé sadě.

Na Bertensovou, která minulý týden hrála finále "malého Turnaje mistryň" v Ču-chaji a v Červené skupině po prvním zápase nahradila zraněnou Ósakaovou, totiž dolehly zdravotní problémy. Trenérce si v koncovce úvodní sady postěžovala na bolest při bekhendu a protahovala záda a rameno.

Po první hře druhé sady si nechala zavolat fyzioterapeutku, která jí změřila tlak a puls. Po konzultaci pak zápas ukončila. Po Ósakaové a Kanaďance Biance Andreescuové je tak třetí tenistkou, pro kterou letošní Turnaj mistryň skončil předčasně.

Zraněná Andreescuová odstoupila

Zraněné koleno ze zápasu s Karolínou Plíškovou nedovolí Biance Andreescuové dohrát Turnaj mistryň. Kanadskou tenistku, která ve středu v Šen-čenu vzdala Plíškové po prohraném prvním setu, nahradila Sofia Keninová z USA.

Devatenáctiletá Andreescuová si pochroumala levé koleno ve třetím gamu. Se zabandážovanou nohou i sebezapřením nakonec set dohrála. Výsledky vyšetření ji však utvrdily v tom, že na kurt už se v Šen-čenu nedostane, a sezonu ukončila skrečí.

"Dneska jsem byla na rezonanci a bohužel výsledky ukázaly, že musím z turnaje odstoupit," oznámila kometa sezony a vítězka letošního US Open, jež se ve světovém žebříčku vyhoupla na čtvrté místo. "Bylo úžasné hrát tady v Šen-čenu na závěr této neuvěřitelné sezony. Mrzí mě, že končím takhle, ale snad si na této akci ještě někdy zahraju," dodala Andreescuová.

Keninová ji nahradí v pátečním posledním kole Fialové skupiny proti ukrajinské obhájkyni trofeje Elině Svitolinové, jež má po dvou výhrách účast v semifinále už jistou. Plíšková bude hrát o druhé postupové místo proti Rumunce Simoně Halepové.

Siniaková s Krejčíkovou do semifinále Turnaje mistryň neprošly

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou prohrály přímý souboj o postup do semifinále čtyřhry. Loni české tenistky při společné premiéře na závěrečné akci sezony došly v Singapuru až do finále, dnes podlehly australsko-čínské dvojici Samantha Stosurová, Čang Šuaj 3:6, 6:7 a skončily ve skupině třetí.

Z prvního místa jde dál druhá nasazená česko-tchajwanská dvojice Barbora Strýcová se Sie Šu-wej. Wimbledonské šampionky dnes sice uzavřely základní skupinu prohrou 6:2, 4:6, 9:11 s kanadsko-čínským párem Gabriela Dabrowská, Sü I-fan, v jejich prospěch ale rozhodl vyhraný vzájemný zápas nad Stosurovou a Čang Šuaj.

V minulé sezoně Siniaková s Krejčíkovou vyhrály grandslamy Roland Garros i Wimbledon a byly světovými jedničkami. Letos tak oslnivý rok neprožily, ale navzdory zranění Krejčíkové z US Open se na Turnaj mistryň kvalifikovaly. Deblové vítězky turnajů v Torontu a Linci dnes měly šanci zápas prodloužit do super-tiebreaku, jenže zahodily sedm setbolů.

Stosurová s Čang Šuaj získaly díky třem brejkům první set, ale ve druhém Češky vedly už 5:1. Náskok však ztratily a nedoplnily Strýcovou se Sie Šu-wej, které měly postup ve Fialové skupině po dvou úvodních výhrách už předem jistý.

"Určitě jsem nehrála to, co jsem chtěla, vůbec mi to nešlo. Hodně jsem chybovala, i v tie-breaku. Neměla jsem žádný rytmus, servis nic moc," řekla Siniaková pro iDnes.cz a Radiožurnál.

Krejčíková připomněla, že byla zraněná téměř polovinu sezony a nevěděla, zda se dá na její závěr dohromady. Na grandslamu v Paříži onemocněla a pak přišly patálie s nohou. US Open proto musela oželet. Konec v Šen-čenu byl bolestný i pro ni.

"Dneska jsme se tam nesešly. Ony taky dělaly chyby, ale my je bohužel dělaly dřív. Vedly jsme úplně jasně, prohrály jsme no-ady (rozhodující míče za stavu 40:40), které by se asi prohrávat neměly," hodnotila.

Zverev si zajistil Turnaj mistrů a může obhajovat titul

Alexander Zverev je sedmým účastníkem Turnaje mistrů a může v Londýně na prestižní závěrečné akci sezony obhajovat titul. Německý tenista získal jistotu ve středu krátce před půlnocí poté, co Ital Matteo Berrettini překvapivě vypadl ve druhém kole.

Zverev se v O2 areně od 10. listopadu ocitne ve společnosti Španěla Rafaela Nadala, Srba Novaka Djokoviče, Švýcara Roger Federera, Daniila Medveděva z Ruska, Rakušana Dominica Thiema a řeckého debutanta Stefanose Tsitsipase.

Dvaadvacetiletý Němec si zahraje Turnaj mistrů potřetí za sebou a pokusí se navázat na loňský senzační úspěch. "Samozřejmě jsem rád, že jsem se znovu kvalifikoval. Loňský titul byl vrcholem mé dosavadní kariéry, na O2 arenu mám skvělé vzpomínky," řekl Zverev. Jistotu získal po porážce Berrettiniho s domácím Jo-Wilfriedem Tsongou.

O posledním osmém účastníkovi se rozhodne v těchto dnech na Masters v Paříži. Berrettini bude čekat, jak si povedou jeho dva konkurenti. Francouz Gaël Monfils si Turnaj mistrů zajistí, pokud v Paříži dojde do finále, Švýcar Stan Wawrinka by musel turnaj vyhrát.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů):

Dvouhra - Červená skupina:

Bartyová (1-Austr.) - Kvitová (6-ČR) 6:4, 6:2, Bencicová (7-Švýc.) - Bertensová (Niz.) 7:5, 1:0 skreč.

Konečná tabulka:

1. Bartyová 3 2 1 5:3 2 2. Bencicová 3 2 1 5:3 2 3. Bertensová 2 1 1 2:3 1 4. Kvitová 3 0 3 2:6 0

Poznámka: Japonka Naomi Ósakaová kvůli zranění po prvním utkání odstoupila, nahradila ji Bertensová.

Čtyřhra - Fialová skupina:

Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) - Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) 2:6, 6:4, 11:9, Stosurová, Čang Šuaj (7-Austr./Čína) - Krejčíková, Siniaková (6-ČR) 6:3, 7:6 (9:7).

Tabulka:

1. Strýcová, Sie Šu-wej 3 2 1 5:4 2 2. Stosurová, Čang Šuaj 3 2 1 5:3 2 3. Krejčíková, Siniaková 3 1 2 3:4 1 4. Dabrowská, Sü I-fan 3 1 2 3:5 1