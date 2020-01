Na tryzně za Solejmáního v Íránu zemřely v tlačenici desítky lidí

Kermán (Írán)/Berlín/Bratislava/Praha - Na tryzně za zabitého generála Kásema Solejmáního v Kermánu na jihovýchodě Íránu dav ušlapal desítky lidí. Podle posledních zpráv o život přišlo 56 osob a na 200 dalších bylo zraněno. Pohřeb byl proto odložen, ale není jasné na kdy. Íránská televize večer přerušila přímý přenos ze hřbitova. V kermánských ulicích bylo podle odhadů srovnatelné množství lidí jako při pondělním smutečním pochodu v Teheránu, kde se hovořilo o milionové účasti. Solejmání zemřel při americkém útoku v Bagdádu a jeho smrt vystupňovala napětí v íránsko-amerických vztazích. Zvyšují se bezpečnostní opatření v celém regionu a některé státy stahují své vojáky z Iráku; Češi zůstávají na místě.

Na videích z Kermánu sdílených na internetu byla bezvládná těla v ulicích, zatímco lidé křičeli a snažili se zraněným pomoci. Úřady po celý den aktualizovaly údaje o mrtvých a večer hovořily o 56 obětech.

Velitel elitních íránských jednotek Solejmání zahynul při raketové střelbě z amerického bezpilotního letounu u bagdádského letiště. Akce nařízená prezidentem Donaldem Trumpem vyvolala rozhořčení v regionu. Zatímco mnoho Íránců považuje Solejmáního za národního hrdinu, Spojené státy ho viní ze smrti amerických vojáků v Iráku a tvrdí, že plánoval další útoky.

USA podle Trumpa vytipovaly 52 možných cílů, pokud se Írán odhodlá k odvetě. Ministr zahraničí Mike Pomepo prohlásil, že výběr kteréhokoli potenciálního cíle, který se může stát terčem amerického úderu, bude v souladu s mezinárodními válečnými pravidly. Totéž dnes řekl Trump, který dodal, že Američané se vyhnou kulturním památkám. Ministr obrany Mark Esper řekl, že situace by se měla uklidnit a že USA nechtějí válku.

Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Šamchání dnes oznámil, že Írán zvažuje 13 možností odvety, blíže je ale neupřesnil. Zdůraznil však, že Teherán má podrobné informace o amerických základnách a o počtu amerických vojáků v regionu, a naznačil, že hodlá Američany zlikvidovat, pokud neodejdou. Ráno íránský parlament schválil novelu zákona označující americké ozbrojené síly a Pentagon za teroristy. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavíd Zaríf v rozhovoru, který dnes odvysílala americká televize CNN, uvedl, že zabití Solejmáního bylo aktem státního terorismu a íránská reakce bude tomu úměrná.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v telefonátu s íránským prezidentem Hasanem Rúháním řekl, že Írán by neměl přijímat žádná opatření, která dál zvýší napětí. Požádal také Rúháního, aby jeho země dodržovala jadernou dohodu z roku 2015. Francie zároveň vyzvala své občany, aby se vyvarovali cest do Íránu.

V reakci na bezpečnostní situaci začaly některé státy přeskupovat své kontingenty působící v Iráku. Německo přemístilo 30 vojáků do Kuvajtu a Jordánska, mimo Irák přesunulo vojáky i Slovensko, Chorvatsko a Kanada. Británie je připravena vojáky stáhnout, když o to Bagdád požádá, Francie zatím kontingent ponechává na místě. Změny ohlásilo i Rumunsko. USA podle Espera potřebují ponechat své vojáky v Iráku pro boj proti teroristům. Ministr dodal, že od Iráku nedostal žádost o stažení vojáků. Trump se domnívá, že stáhnout vojáky by nyní bylo to nejhorší.

Čeští vojáci v Iráku zůstávají na svých základnách, kde jsou přijata opatření k zajištění maximální bezpečnosti, sdělil ČTK mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. ČR podle něj koordinuje své kroky s dalšími spojenci v NATO.

Kvůli zhoršené bezpečnostní situaci velvyslanectví USA v několika zemích upozornila Američany na možné nebezpečí. Týká se to Francie, Alžírska, Maroka či Tanzanie. Nová opatření vyhlašují i jiné státy - po Dánsku například Švédsko vyzvalo své občany, aby se vyvarovali cest do Iráku s výjimkou Kurdistánu.

Námořní správa USA obnovila varování pro americká komerční plavidla v Perském zálivu a okolí s tím, že Írán by mohl ohrožovat americké námořní zájmy v regionu. Egyptská letecká společnost EgyptAir od středy do pátku přerušila lety do Bagdádu a Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) začalo koordinovat aerolinky a státy při posuzování bezpečnosti vzdušného prostoru nad Irákem a Íránem.