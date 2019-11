Na trenéra Peterse obviněného z rasismu si stěžuje i Jordán

Buffalo (USA) - Hokejový trenér Bill Peters, kterého jeho klub Calgary Flames i vedení NHL vyšetřují kvůli údajným rasistickým urážkám svěřence tmavé pleti, nebude na střídačce v dnešním utkání v Buffalu. Na chování čtyřiapadesátiletého kanadského kouče si v úterý stěžoval i český obránce Michal Jordán, který uvedl, že ho Peters během společného působení v Carolině fyzicky napadl.

Fotogalerie

Peterse obvinil z rasismu jeho bývalý svěřenec nigerijského původu Akim Aliu. Kouč o něm údajně několikrát mluvil jako o negrovi při působení v ročníku 2009/10 v Rockford IceHogs, farmářském týmu Chicaga Blackhawks.

Případem se začalo zabývat vedení Calgary a generální manažer Brad Treliving uvedl, že Peters nebude koučovat tým v dnešním duelu v Buffalu. Jeho roli převezme asistent Geoff Ward, který už místo něj vedl úterní trénink. "Takové chování, ke kterému údajně docházelo, je odporné a nepřijatelné," uvedla NHL, která nehodlá případ dále komentovat, než ho prověří detailněji.

Proti kouči, jenž je považován za žáka nedávno odvolaného trenéra Toronta Mikea Babcocka, po Aliuovi vystoupil i český reprezentant Jordán. Současný hráč Chabarovsku označil na twitteru Peterse za nejhoršího trenéra, s nímž se setkal, a uvedl, že ho jednou během zápas kopl a jiného hráče uhodil do hlavy.

V rozhovoru s Frankem Seravallim z TSN pak Jordán svá slova rozvedl: "Nakopnul mě docela silně do zad v průběhu zápasu. Viděli to i maséři a ostatní hráči. Byl jsem ve fázi kariéry, kdy jsem se dostal do NHL, takže jsem nemohl nic říct. Nechtěl jsem vypadat jako uplakánek. S agentem jsme to nezveřejnili. Když nyní vystupují ostatní kluci, měl jsem pocit, že už můžu i já," uvedl devětadvacetiletý Jordán, jenž v NHL skončil v roce 2016.

Peters vedl Carolinu v letech 2014-2018, od loňska trénuje Calgary. V roce 2016 dovedl v roli hlavního trenéra Kanadu ke zlatu na mistrovství světa v Rusku, o rok dřív při triumfu v Praze a v roce 2016 na Světovém poháru byl asistentem. Kanadu vedl jako hlavní kouč také loni na MS v Dánsku. Mezi jeho svěřence v Calgary patří i útočník Michael Frolík a brankář David Rittich.